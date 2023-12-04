Погода в СНГ: Беларусь заметает снегом, в Кыргызстане продлен сезон походов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве побит рекорд по количеству осадков. Сугробы за ночь выросли до 40 сантиметров. Такого в метеоистории еще не было. Более 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц спецтехники пытаются откапать столицу. О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Испытание снегом продолжается в Беларуси. С вечера сугробы подросли на семь сантиметров. В понедельник выпадет внушительная порция осадков, и это на фоне легкого мороза.

Классическая зима добавила хлопот коммунальщикам. На улицах Минска увеличили количество дворников и спецтехники. Время работы снегоуборочных машин продлили до девяти вечера. Помочь в уборке снега просят и жителей города. Организовали специальные пункты выдачи лопат и другого инвентаря.

Кыргызстан



В Кыргызстане погода не замечает зиму. В Бишкеке бархатные плюс 13 и без осадков. Такая погода позволяет продлить сезон походов и конных прогулок. Загородные фермы отмечают высокий спрос на подобный отдых. Туристы с удовольствием осваивают верховую езду. Начинающих наездников контролируют инструкторы. Главное –внимательно слушать специалиста и выполнять все указания.