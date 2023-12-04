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Лидеры Беларуси и Китая заявили об укреплении взаимодействия стран
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Скорость реализации намеченных планов по развитию белорусско-китайских отношений – этот вопрос президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главным на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник в Пекине прошли переговоры лидеров двух стран, передает «МИР 24».
Глава белорусского государства отметил, что дружбе Минска и Пекина уже больше 30 лет и за это время страны ни разу не свернули с пути сотрудничества. Беларусь одна из первых поддержала инициативу «Один пояс, один путь». Географическое положение и стабильность страны помогают в развитии китайского проекта.
Последний раз лидеры встречались в марте. С этого времени прошло больше 120 визитов делегаций из двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Беларусь выходят на новые договоренности. Для Пекина важно долгосрочное развитие отношений.
В этот раз двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина продлилась в три раза дольше запланированного времени.
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В этот раз двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина продлилась в три раза дольше запланированного времени.
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