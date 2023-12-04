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Лидеры Беларуси и Китая заявили об укреплении взаимодействия стран

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры Беларуси и Китая заявили об укреплении взаимодействия стран
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Скорость реализации намеченных планов по развитию белорусско-китайских отношений – этот вопрос президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главным на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник в Пекине прошли переговоры лидеров двух стран, передает «МИР 24».

Глава белорусского государства отметил, что дружбе Минска и Пекина уже больше 30 лет и за это время страны ни разу не свернули с пути сотрудничества. Беларусь одна из первых поддержала инициативу «Один пояс, один путь». Географическое положение и стабильность страны помогают в развитии китайского проекта.

«Я давно для себя сделал вывод, что «Пояс, путь» – это, как вы сказали, уже не концепция сегодня, это уже практика, реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества, в отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части. Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен великому Китаю», – заявил Лукашенко.

Последний раз лидеры встречались в марте. С этого времени прошло больше 120 визитов делегаций из двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Беларусь выходят на новые договоренности. Для Пекина важно долгосрочное развитие отношений.

«Мы достигли больших успехов в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества», – отметил Си Цзиньпин.

В этот раз двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина продлилась в три раза дольше запланированного времени.



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Теги: Минск
 
 
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В этот раз двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина продлилась в три раза дольше запланированного времени.
 
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