Жители Минска скупают лопаты: зима в Беларуси началась с мощных снегопадов

«Всегда нацелены на то, чтобы оказывать содействие как своей физической силой, так и помощью, необходимой по обогреву, чтобы транспортное средство побыстрее из снежного капкана освободить и оно дальше продолжило движение», – сказал заместитель начальника Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Лопаты в руки берут и сами минчане. Если нет личной, ее предоставят коммунальщики. В магазинах уже сезонный ажиотаж. Скупают не только все виды лопат: от больших пластиковых до долговечных металлических, но и скребки с щетками.

«Как выпал снег, сразу пошли покупать, покупают очень много, в день где-то по 20-30 лопат продаем. Большие берут для двора, если частный дом, а вообще чаще всего берут штыковые, именно автомобильные», – поделилась продавец столичного магазина Ольга Полуян.

Стихия приносит проблемы и в других регионах. В Могилевской области из-за снега обрушилась кровля частного дома. В национальном аэропорту задерживаются рейсы. А сотрудники ГАИ продолжают фиксировать аварии на дорогах из-за сильных заносов и небрежного вождения.

С начала снегопадов минские службы уже вывезли больше ста тысяч кубометров снега, но и это не предел. Скоро морозы усилятся, а снегопады продолжатся.

Дороги Минска продолжают обрабатывать противогололедными смесями. Уже использовано 25 тысяч тонн соли.