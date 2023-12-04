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Жители Минска скупают лопаты: зима в Беларуси началась с мощных снегопадов
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск продолжает засыпать снегом. Ситуацию на дорогах контролируют коммунальные службы, но стихия продолжает испытывать жителей города, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В Минске держится крепкий минус, высокая влажность и снегопады. Ситуацию осложняют ветер и гололед. Пробки из-за непогоды небольшие, но автомобилистам сложно из-за сугробов во дворах. Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии.
«Всегда нацелены на то, чтобы оказывать содействие как своей физической силой, так и помощью, необходимой по обогреву, чтобы транспортное средство побыстрее из снежного капкана освободить и оно дальше продолжило движение», – сказал заместитель начальника Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Лопаты в руки берут и сами минчане. Если нет личной, ее предоставят коммунальщики. В магазинах уже сезонный ажиотаж. Скупают не только все виды лопат: от больших пластиковых до долговечных металлических, но и скребки с щетками.
«Как выпал снег, сразу пошли покупать, покупают очень много, в день где-то по 20-30 лопат продаем. Большие берут для двора, если частный дом, а вообще чаще всего берут штыковые, именно автомобильные», – поделилась продавец столичного магазина Ольга Полуян.
Стихия приносит проблемы и в других регионах. В Могилевской области из-за снега обрушилась кровля частного дома. В национальном аэропорту задерживаются рейсы. А сотрудники ГАИ продолжают фиксировать аварии на дорогах из-за сильных заносов и небрежного вождения.
С начала снегопадов минские службы уже вывезли больше ста тысяч кубометров снега, но и это не предел. Скоро морозы усилятся, а снегопады продолжатся.
Дороги Минска продолжают обрабатывать противогололедными смесями. Уже использовано 25 тысяч тонн соли.
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Уже вывезено больше 100 тысяч кубометров снега. По прогнозам, скоро морозы усилятся, а снегопады продолжатся.
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