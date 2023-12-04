Увидеть чудотворную икону и прогуляться по экологическим тропам: пять причин поехать в Ивацевичский район

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ивацевичский район – один из крупнейших регионов Брестской области. Его границы протянулись более, чем на 250 км. На этой территории расположились уникальные природные объекты и исторические сооружения. Есть, как минимум, пять причин, чтобы посетить эти края.

Первая причина: увидеть роскошную резиденцию графа Пусловского

Жемчужина Ивацевичского района – Дворец Пусловских. Или, как его еще называют, Коссовский замок. Находится он вблизи Коссово – самого маленького города Беларуси с населением чуть более полутора тысяч человек.

До сих пор сохранилась оригинальная кладка XIX века от графа Вандалина. Дело в том, что каждый кирпич привозили на стройку отдельно обернутым в бумагу. В раствор добавляли кровь крупного рогатого скота и желтки яиц – для прочности, надежности и крепости.

Еще задолго до строительства глава богатого рода граф Вандалин хотел видеть будущую резиденцию в стиле английской неоготики, но с элементами средневекового замка. Работы начались в 1838 году. Автором проекта выступил польский архитектор Франтишек Ящолд, а завершил начатое итальянец Владислав Маркони. Они превратили дворец в настоящую жемчужину, использовав и дорогие гобелены, и великолепные росписи древнегреческих богов, и фрески, нанесенные на стены. Уникальная лепнина покрыта сусальным золотом. Все это приводило в восторг посетителей дворца и гостей Вандалина-Пусловского. По одной из легенд, именно в Рубиновом парадном зале пол был стеклянный, и под стеклом с подсветкой плавали сотни экзотических рыбок.

Граф Пусловский входил в десятку крупнейших коллекционеров Западной Европы. В его библиотеке насчитывалось десять тысяч фолиантов, манускриптов и редких книг. При всем своем богатстве, Пусловские никогда не держали сторожей.

Они привезли из заморских стран льва. Клетку со львом держали в террасном парке и на ночь выпускали зверя. Лев гулял не только по всей территории дворцово-паркового ансамбля, но и заходил в галереи дворца, приводя в ужас весь криминальный элемент и слуг, нечистых на руку.

Золотой век дворца окончился со смертью графа. Наследник, сын Леон, был карточным игроком. Из-за долгов в 1890 году дворец выставили на торги, и он начал переходить из рук в руки. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал от пожара. С 2008 по 2022 год дворец отреставрировали, и сейчас его двери открыты для посетителей.

Вторая причина: переправиться к Огинскому каналу

В практически нетронутых современным человеком местах, а порой непроходимых зарослях находится еще одна достопримечательность Ивацевичского района – Огинский канал. Здесь можно погрузиться в историю, строительство уникального канала для перевозки грузов началось в 1767 году.

Чтобы добраться до Огинского канала, необходимо преодолеть озеро на моторной лодке – по волнам, ветру, часто в дождь. Путь занимает полчаса.

Идея проектирования канала зародилась у известного исторического персонажа. Первым сделал чертеж Огинского канала пинский мечник, городской судья Великого Княжества Литовского Матей Бутримович. На строительство канала деньги выделил Казимир Огинский – 12 миллионов злотых. Но этого не хватило. Тогда автор проекта Матей Бутримович вложил и свои средства – примерно столько же. Строили долго – 16 лет.

Огинский канал – водная артерия протяженностью 54 км, соединившая бассейны рек Щара и Припять, Неман и Днепр, Балтийское и Черное море. На канале было 10 шлюзов и 9 плотин. Когда-то через канал проходило много грузовых судов, в основном везли лес и песок.

Значимость канала как судоходной артерии давно утрачена. Но у объекта появилось иное назначение – туристическое.

Третья причина: побывать в первом храме Коссово – Костеле Святой Троицы

У костела Святой Троицы два дня рождения. Впервые храм был возведен из дерева в 1626 году, но, спустя долгие годы, случился страшный пожар, и святыня сгорела. Но ее восстановили – из кирпича.

Сейчас в храме стрельчатые окна с витражами и высокие своды. Главный алтарь с надписью на латыни, означающей «Молись за нас, Матерь Божья». В сердце алтаря находится старинная чудотворная икона, поражающая своим величием. Икона была подарена костелу в 1626 году Львом Сапегой. Нарисована она на ткани. На иконе корона и плащ – это оклад. Она коронована дважды: сначала короной, а потом и плащом за те чудеса, которые были и есть теперь.

Говорят, лик Божьей Матери Милостивой исцеляет от многих недугов. Помолиться и попросить о здоровье сюда приезжают люди разных конфессий. Первое чудо произошло еще в XVII веке, когда прежний деревянный храм был объят пожаром. Когда горел старый деревянный костел, икона была в огне. Ее нашли после пожара в куче пепла, в куче мусора. Сгорела рамка, а холст остался.

В 1877 году на месте сгоревшего храма отстроили новый – кирпичный, и перенесли сюда все то, что уцелело при пожаре. Например, формочку для выпечки. Ее нагревали в печке до горячего состояния, потом делали жидкое тесто из муки и воды, наливали на одну сторону, второй стороной закрывали, и в горячую печку.

В храме старинные лавки для удобства прихожан, механический орган и даже люстры конца XIX века. Чтобы такой подсвечник зажечь, нужно было два человека. Один поднимался на чердак. На чердаке у каждого подсвечника есть лебедки, с помощью которых можно было крутить и опускать подсвечники. Второй снизу зажигал свечи, их поднимали обратно наверх.

После восстановления костела службы в нем шли до 1968 года. Когда умер ксендз, власти приняли решение храм закрыть. Маленькая группа людей – четыре женщины – заступились за этот храм. Они не отдали ключи от костела. Они ездили, звонили, просили, чтобы храм не разрушали, чтобы его оставили. В результате костел не закрыли, но проводить службы запретили, обложив храм налогом. Чтобы сохранить святыню, прихожане всем миром собирали нужные суммы.

Святыню удалось сохранить. Спустя 21 год службы в храме возобновились. Сегодня Костел Святой Троицы – один из старейших действующих храмов Беларуси.

Четвертая причина: прогуляться по заказнику «Выгонощанское»

Заповедная территория на границе Полесья, заказник государственного значения «Выгонощанское», – место в Ивацевичском районе, где побывать необходимо. Осенью эти места поражают разнообразием красок. Здесь много краснокнижных растений и животных. Директор заказника рассказал, что здесь действует негласное правило: нельзя ругаться, курить, шуметь, можно только наблюдать, фотографировать и восхищаться.

Еще в середине ХХ века эта часть Полесья стала филиалом «Беловежской пущи», получила статус охраняемой природной территории и была спасена от масштабной мелиорации. Сегодня 94% земель заказника – дикая природа.

Ландшафт очень разнообразный – озера, реки, каналы, болота, возвышенности и дюны.

В «Выгонощанском» насчитывается более 200 видов птиц. Символ заказника – бородатая неясыть. Сюда круглый год приезжают туристы со всех уголков мира, чтобы увидеть эту редчайшую и красивую птицу.

Зимой в основном проводятся экскурсии по наблюдению за животными. Есть очень красивая засидка, где можно жить, ночевать и снимать пернатых. Птиц прилетает очень много, особенно орланы-белохвосты, размах крыльев которых достигает трех метров.

Самые распространенные дикие животные, обитающие в заказнике, – это лоси, кабаны, косули, олени. Есть и медведи: как-то они раскидали хатки бобра, но он уплыл. У егеря в заказнике стояла пасека, – косолапые пять ульев разломали, достали мед и пошли дальше. Дикий мед медведям добыть сложнее: колоды для пчел, или борти, сотрудники заказника устанавливают высоко на деревьях. Пчелы делают там большое гнездо, и оттуда можно собрать одно-два ведра меда.

Пятая причина: увидеть Дугу Струве

На окраине Ивацевича находится уникальный геодезический объект протяженностью свыше 2800 км: от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Это Дуга Струве. Строительство началось в 1816 году и длилось 40 лет.

Свое название Дуга получила в честь известного ученого, академика, первого директора Пулковской обсерватории Фридриха Георга Вильгельма Струве. Именно он руководил масштабными работами.

Обсерватория представляет собой сеть пунктов триангуляций, с помощью которых Струве со своими помощниками пытался определить размеры Земли, уточнить ее форму. Ученому это удалось: в середине XIX века выяснилось, что планета не круглая, а имеет форму эллипсоида и сплюснута у полюсов.

Это были очень точные координаты. Они были нужны военным для составления карт. По последним данным, расхождения с современными съемками, космическими и спутниковыми, буквально на сантиметры.

Норвегия, Швеция, Финляндия. Эстония, Латвия, Литва. Молдова и Украина. Россия и Беларусь. Дуга Струве прошла по территории десяти государств и состоит из 265 пунктов, обозначенных специальными знаками. Ставились эти пункты на самых высоких точках. Из одного пункта были видны еще три соседних. В Ивацевичском районе таких пунктов три. Всего на территории Беларуси – 31 пункт. Пять из них вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старинные дворцы и древние храмы. Уникальные инженерные сооружения и памятники природы. Малая родина многих талантливых и знаменитых людей. Все это – Ивацевичский район, и сюда однозначно стоит приехать.