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Увидеть чудотворную икону и прогуляться по экологическим тропам: пять причин поехать в Ивацевичский район
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ивацевичский район – один из крупнейших регионов Брестской области. Его границы протянулись более, чем на 250 км. На этой территории расположились уникальные природные объекты и исторические сооружения. Есть, как минимум, пять причин, чтобы посетить эти края.
Первая причина: увидеть роскошную резиденцию графа Пусловского
Жемчужина Ивацевичского района – Дворец Пусловских. Или, как его еще называют, Коссовский замок. Находится он вблизи Коссово – самого маленького города Беларуси с населением чуть более полутора тысяч человек.
Еще задолго до строительства глава богатого рода граф Вандалин хотел видеть будущую резиденцию в стиле английской неоготики, но с элементами средневекового замка. Работы начались в 1838 году. Автором проекта выступил польский архитектор Франтишек Ящолд, а завершил начатое итальянец Владислав Маркони. Они превратили дворец в настоящую жемчужину, использовав и дорогие гобелены, и великолепные росписи древнегреческих богов, и фрески, нанесенные на стены. Уникальная лепнина покрыта сусальным золотом. Все это приводило в восторг посетителей дворца и гостей Вандалина-Пусловского. По одной из легенд, именно в Рубиновом парадном зале пол был стеклянный, и под стеклом с подсветкой плавали сотни экзотических рыбок.
Граф Пусловский входил в десятку крупнейших коллекционеров Западной Европы. В его библиотеке насчитывалось десять тысяч фолиантов, манускриптов и редких книг. При всем своем богатстве, Пусловские никогда не держали сторожей.
Они привезли из заморских стран льва. Клетку со львом держали в террасном парке и на ночь выпускали зверя. Лев гулял не только по всей территории дворцово-паркового ансамбля, но и заходил в галереи дворца, приводя в ужас весь криминальный элемент и слуг, нечистых на руку.
Золотой век дворца окончился со смертью графа. Наследник, сын Леон, был карточным игроком. Из-за долгов в 1890 году дворец выставили на торги, и он начал переходить из рук в руки. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал от пожара. С 2008 по 2022 год дворец отреставрировали, и сейчас его двери открыты для посетителей.
Вторая причина: переправиться к Огинскому каналу
В практически нетронутых современным человеком местах, а порой непроходимых зарослях находится еще одна достопримечательность Ивацевичского района – Огинский канал. Здесь можно погрузиться в историю, строительство уникального канала для перевозки грузов началось в 1767 году.
Чтобы добраться до Огинского канала, необходимо преодолеть озеро на моторной лодке – по волнам, ветру, часто в дождь. Путь занимает полчаса.
Идея проектирования канала зародилась у известного исторического персонажа. Первым сделал чертеж Огинского канала пинский мечник, городской судья Великого Княжества Литовского Матей Бутримович. На строительство канала деньги выделил Казимир Огинский – 12 миллионов злотых. Но этого не хватило. Тогда автор проекта Матей Бутримович вложил и свои средства – примерно столько же. Строили долго – 16 лет.
Значимость канала как судоходной артерии давно утрачена. Но у объекта появилось иное назначение – туристическое.
Третья причина: побывать в первом храме Коссово – Костеле Святой Троицы
У костела Святой Троицы два дня рождения. Впервые храм был возведен из дерева в 1626 году, но, спустя долгие годы, случился страшный пожар, и святыня сгорела. Но ее восстановили – из кирпича.
Сейчас в храме стрельчатые окна с витражами и высокие своды. Главный алтарь с надписью на латыни, означающей «Молись за нас, Матерь Божья». В сердце алтаря находится старинная чудотворная икона, поражающая своим величием. Икона была подарена костелу в 1626 году Львом Сапегой. Нарисована она на ткани. На иконе корона и плащ – это оклад. Она коронована дважды: сначала короной, а потом и плащом за те чудеса, которые были и есть теперь.
В 1877 году на месте сгоревшего храма отстроили новый – кирпичный, и перенесли сюда все то, что уцелело при пожаре. Например, формочку для выпечки. Ее нагревали в печке до горячего состояния, потом делали жидкое тесто из муки и воды, наливали на одну сторону, второй стороной закрывали, и в горячую печку.
В храме старинные лавки для удобства прихожан, механический орган и даже люстры конца XIX века. Чтобы такой подсвечник зажечь, нужно было два человека. Один поднимался на чердак. На чердаке у каждого подсвечника есть лебедки, с помощью которых можно было крутить и опускать подсвечники. Второй снизу зажигал свечи, их поднимали обратно наверх.
После восстановления костела службы в нем шли до 1968 года. Когда умер ксендз, власти приняли решение храм закрыть. Маленькая группа людей – четыре женщины – заступились за этот храм. Они не отдали ключи от костела. Они ездили, звонили, просили, чтобы храм не разрушали, чтобы его оставили. В результате костел не закрыли, но проводить службы запретили, обложив храм налогом. Чтобы сохранить святыню, прихожане всем миром собирали нужные суммы.
Святыню удалось сохранить. Спустя 21 год службы в храме возобновились. Сегодня Костел Святой Троицы – один из старейших действующих храмов Беларуси.
Четвертая причина: прогуляться по заказнику «Выгонощанское»
Заповедная территория на границе Полесья, заказник государственного значения «Выгонощанское», – место в Ивацевичском районе, где побывать необходимо. Осенью эти места поражают разнообразием красок. Здесь много краснокнижных растений и животных. Директор заказника рассказал, что здесь действует негласное правило: нельзя ругаться, курить, шуметь, можно только наблюдать, фотографировать и восхищаться.
Еще в середине ХХ века эта часть Полесья стала филиалом «Беловежской пущи», получила статус охраняемой природной территории и была спасена от масштабной мелиорации. Сегодня 94% земель заказника – дикая природа.
Ландшафт очень разнообразный – озера, реки, каналы, болота, возвышенности и дюны.
Зимой в основном проводятся экскурсии по наблюдению за животными. Есть очень красивая засидка, где можно жить, ночевать и снимать пернатых. Птиц прилетает очень много, особенно орланы-белохвосты, размах крыльев которых достигает трех метров.
Самые распространенные дикие животные, обитающие в заказнике, – это лоси, кабаны, косули, олени. Есть и медведи: как-то они раскидали хатки бобра, но он уплыл. У егеря в заказнике стояла пасека, – косолапые пять ульев разломали, достали мед и пошли дальше. Дикий мед медведям добыть сложнее: колоды для пчел, или борти, сотрудники заказника устанавливают высоко на деревьях. Пчелы делают там большое гнездо, и оттуда можно собрать одно-два ведра меда.
Пятая причина: увидеть Дугу Струве
На окраине Ивацевича находится уникальный геодезический объект протяженностью свыше 2800 км: от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Это Дуга Струве. Строительство началось в 1816 году и длилось 40 лет.
Свое название Дуга получила в честь известного ученого, академика, первого директора Пулковской обсерватории Фридриха Георга Вильгельма Струве. Именно он руководил масштабными работами.
Это были очень точные координаты. Они были нужны военным для составления карт. По последним данным, расхождения с современными съемками, космическими и спутниковыми, буквально на сантиметры.
Норвегия, Швеция, Финляндия. Эстония, Латвия, Литва. Молдова и Украина. Россия и Беларусь. Дуга Струве прошла по территории десяти государств и состоит из 265 пунктов, обозначенных специальными знаками. Ставились эти пункты на самых высоких точках. Из одного пункта были видны еще три соседних. В Ивацевичском районе таких пунктов три. Всего на территории Беларуси – 31 пункт. Пять из них вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старинные дворцы и древние храмы. Уникальные инженерные сооружения и памятники природы. Малая родина многих талантливых и знаменитых людей. Все это – Ивацевичский район, и сюда однозначно стоит приехать.
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Увидеть чудотворную икону и прогуляться по экологическим тропам: пять причин поехать в Ивацевичский район
На этой территории расположились уникальные природные объекты и исторические сооружения.
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