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Вице-премьеры Беларуси и КНР обсудили укрепление сотрудничества стран

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вице-премьеры Беларуси и КНР обсудили укрепление сотрудничества стран
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Пекине продолжают обсуждать сотрудничество Беларуси и Китая. В понедельник прошла встреча у лидеров двух стран. Там же президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать переговоры вице-премьеров. Китайские коллеги это предложение поддержали, передает «МИР 24».

Незапланированный диалог не вызвал трудностей. Заместители премьер-министров говорили о глобальной и двусторонней повестке. Для Минска и Пекина этот год стал насыщенным по задачам, поставленным в марте во время государственного визита Лукашенко в Китай. Тогда правительства подписали планы сотрудничества на ближайшие два года. Акцент – на промышленность и технологии.

«Товарищ Си Цзиньпин сегодня очень точно охарактеризовал суть наших отношений, сказав о том, что всепогодное сотрудничество – это решительная взаимная поддержка во всех областях. Как экономист со стажем хочу подчеркнуть, что Беларусь и Китай – единственные в мире страны, на деле реализующие как цель развития страны повышение благосостояния их граждан», – отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Растет и товарооборот двух стран. В этом году он почти подошел к отметке в пять миллиардов долларов. Белорусский экспорт в Китай вырос больше, чем на 70%. Каждую неделю на Восток уезжает около 20 поездов с контейнерами. В основном это продовольствие.



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Теги: Минск
 
 
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Для Минска и Пекина этот год стал насыщенным по задачам, поставленным в марте во время государственного визита Лукашенко в Китай.
 
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