|
Вице-премьеры Беларуси и КНР обсудили укрепление сотрудничества стран
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Пекине продолжают обсуждать сотрудничество Беларуси и Китая. В понедельник прошла встреча у лидеров двух стран. Там же президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать переговоры вице-премьеров. Китайские коллеги это предложение поддержали, передает «МИР 24».
Незапланированный диалог не вызвал трудностей. Заместители премьер-министров говорили о глобальной и двусторонней повестке. Для Минска и Пекина этот год стал насыщенным по задачам, поставленным в марте во время государственного визита Лукашенко в Китай. Тогда правительства подписали планы сотрудничества на ближайшие два года. Акцент – на промышленность и технологии.
Растет и товарооборот двух стран. В этом году он почти подошел к отметке в пять миллиардов долларов. Белорусский экспорт в Китай вырос больше, чем на 70%. Каждую неделю на Восток уезжает около 20 поездов с контейнерами. В основном это продовольствие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Минска и Пекина этот год стал насыщенным по задачам, поставленным в марте во время государственного визита Лукашенко в Китай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)