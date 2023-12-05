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«Неувольняемые» работники и зарпалата дважды в месяц: что должны знать белорусские наниматели об изменениях в Трудовом кодексе с 1 января 2024 года
05.12.2023 08:02 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1 января 2024 года вступают в силу
— Изменения в ТК 2024 в большей степени затрагивают следующие сферы трудовой деятельности:
Более подробно остановимся на изменениях, которые должен учитывать наниматель с 1 января 2024 года при регулировании отношений с работниками.
1. Режим труда и отдыха
Сокращение продолжительности предпраздничного рабочего дня работников с неполным рабочим временем
Текущая редакция ТК предусматривает, что предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час. Данное правило применяется ко всем работникам независимо от установленной им продолжительности рабочего времени (в том числе к работникам с неполным рабочим временем).
С 2024 года предпраздничный рабочий день для работников, принятых на условиях неполного рабочего времени, сокращается пропорционально продолжительности неполного рабочего времени.
Перерыв для отдыха и питания
Каждому работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 20 минут до 2 часов. Работник не может отказаться от такого перерыва, даже если ему установлен 2-часовой рабочий день.
С 1 января по желанию работника ему может не предоставляться перерыв для отдыха и питания, если продолжительность ежедневной работы (смены) составляет не более 4 часов (0,5 ставки).
Режим гибкого рабочего времени
Режим гибкого рабочего времени дает право работнику самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня.
Для того, чтобы установить такой режим работы, необходимо согласовать:
Сегодня максимальная продолжительность гибкого времени не должна превышать 10 часов. С 2024 года это правило из ТК исключается, соответственно, станет возможным установить продолжительность гибкого рабочего времени более 10 часов (например, с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00).
2. Трудовые и социальные отпуска
Сроки выплаты среднего заработка за время трудового отпуска
По текущей редакции ТК наниматель обязан выплачивать средний заработок не позднее 2 дней до начала отпуска. На практике такой императивный подход к выплате среднего заработка лишает работника и нанимателя гибкости определения дат отпуска.
Со вступлением в силу изменений такая проблема решается. Если работник запросит отпуск не по графику отпусков, то с согласия работника наниматель сможет отпустить работника в отпуск условно «завтра» и выплатить средний заработок не позднее 2-х рабочих дней со дня начала трудового отпуска.
Форма согласия работника законодательно не установлена, однако, чтобы избежать в дальнейшем вопросов или претензий со стороны работника, рекомендуется оформить его в письменном виде (например, в самом заявлении работника или приказе о предоставлении отпуска).
Деление трудового отпуска на части
В настоящее время трудовой отпуск по ТК можно разделить на 2 части, иное (например деление отпуска на 3 и более частей) может быть предусмотрено коллективными договорами или соглашениями (отметим, что данные документы редко встречаются в организациях частной формы собственности, т.к. заключаются с участием профсоюза).
С 1 января 2024 года делить трудовой отпуск на 3 и более части можно будет без заключения коллективного договора/соглашения. Обязательным условием является то, что такая возможность должна быть предусмотрена локальными правовыми актами нанимателя (например, в правилах внутреннего трудового распорядка, положении об отпусках и др.).
Установлен максимальный срок продолжительности отпуска без сохранения заработной платы
С 2024 года меняется подход к предоставлению социальных отпусков по семейно-бытовым причинам, для работы над квалификационной научной работой (диссертацией), написания учебников и по другим уважительным причинам (так называемый «отпуск за свой счет»).
В текущей редакции ТК установлено, что продолжительность такого отпуска не превышает 30 дней в течение календарного года, если иное не предусмотрено коллективным договоров, иными локальными актами, нанимателем. Таким образом, сейчас стороны могут увеличить продолжительность отпуска за свой счет до неограниченного количества дней.
После вступления в силу изменений в ТК предельное количество дней отпуска «за свой счет» не может превышать 3 месяцев в течение 1 календарного года.
Вместе с тем, законодательством не установлено, что понимается под «календарными месяцами» и каким образом исчислять эту продолжительность. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь в рамках публичных выступлений обозначает 90 календарных дней.
Иные изменения по отпускам:
3. Порядок выплаты заработной и иные изменения в части оплаты труда
Периодичность выплаты заработной платы
С 2024 года устанавливается единообразный подход по вопросу выплаты заработной платы. Независимо от вида трудового договора, который заключается с работником, наниматель с 1 января 2024 года обязан выплачивать заработную плату работникам не реже 2-х раз в месяц (согласно действующей редакции ТК, при контрактной форме найма наниматель может выплачивать зарплату 1 раз в месяц).
Отметим, что внесение изменений о периодичности выплаты заработной платы в контракты с работниками не является изменением существенных условий труда, а приведением контракта в соответствие с законодательством (ч. 4 ст. 19 ТК). Соответственно, нанимателю не требуется соблюдать процедуру, установленную ст. 32 ТК.
Иные изменения в части оплаты труда:
4. Дистанционная работа
Признание дистанционного формата работы существенным условием труда
В ТК будет прямо предусмотрен действующий на практике подход, согласно которому дистанционная работа может устанавливаться как при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. Если инициатором установления или отмены дистанционной работы в процессе труда является наниматель, то это признается изменением существенных условий труда.
Введение новых видов дистанционной работы
С 1 января 2024 года выделяют следующие виды дистанционной работы:
Например, работник может выполнять работу дистанционно 2 раза в неделю, а оставшиеся 3 дня — в офисе нанимателя. Или работник может поочередно неделю работать дистанционно и неделю — по месту нахождения нанимателя. Установление такого режима должно быть обусловлено трудовой функцией работника иногда работать по месту нахождения нанимателя.
Изменение вида дистанционной работы (например, с постоянной на временную) также является изменением существенных условий труда и требует соблюдения требований ст. 32 ТК.
Возможность регулирования дистанционной работы на уровне локальных правовых актов нанимателя
Действующее законодательство предусматривает, что большинство вопросов, связанных с выполнением дистанционной работы, нужно прописывать в трудовых договорах с работниками, а именно:
Даже если в компании принят отдельный локальный правовой акт, где урегулированы вопросы выполнения работы дистанционно, это не освобождает нанимателя от обязанности предусмотреть все перечисленные выше вопросы в трудовых договорах. Минус такого подхода состоит в том, что при изменении положений локального правового акта нанимателю требуется также внести соответствующие изменения в трудовые договоры с каждым дистанционным работником.
С 1 января 2024 года ТК допускает возможность определения правил дистанционной работы только на уровне локального правового акта. Таким образом, наниматель получит возможность не фиксировать все условия дистанционной работы в трудовом договоре с работником, а лишь сделать отсылку на соответствующий локальный правовой акт. Главное — не забыть ознакомить работников с таким локальным правовым актом.
Изменение порядка обмена документами
По общему правилу, со всеми документами, которые затрагивают каким-либо образом работника в процессе трудовых отношений, он должен быть ознакомлен под роспись. В настоящее время ознакомление дистанционного работника с такими документами возможно 2 способами:
Последний способ на практике нередко приводил к проблемным и спорным ситуациям. Зачастую работник может фактически не проживать по месту своей регистрации или изменить его в процессе трудовой деятельности и не уведомить об этом нанимателя. Соответственно у нанимателя объективно отсутствует возможность надлежащим образом обменяться документами с дистанционным работником.
С 2024 года определенные действия станет возможно совершать в электронном виде, а также исключается обязательное требование направлять копии документов на бумажном носителе. Такая необходимость будет определяться по соглашению сторон, в том числе по вопросу ознакомления работника с приказом об увольнении.
5. Использование информационных технологий в сфере трудовых отношений
С 2024 нанимателю предоставлено право совершать с работниками в электронном виде следующие кадровые действия:
Эта возможность предоставляется в отношениях как с дистанционными, так и с «офисными» работниками.
Исключение предусмотрено для случаев заключения, продления и изменения трудовых договоров и договоров о полной материальной ответственности. Эти действия требуется совершать, как и ранее, при личном присутствии работника.
Основное условие электронного взаимодействия работника и нанимателя состоит в следующем: программно-технические средства, используемые нанимателем, должны позволять однозначно идентифицировать работника, т.е. важно, чтобы у нанимателя была возможность определять, что то или иное кадровое действие совершил конкретный работник.
Если наниматель примет решение о совершении определенных кадровых действий в электронном виде, то он должен издать приказ об этом. Кроме того, нанимателю необходимо разработать соответствующий локальный правовой акт, где будет содержаться перечень таких действий и порядок их совершения, и ознакомить работников с ним.
6. Иные изменения
Нововведением стали дополнительные гарантии работников при прохождении диспансеризации. С 1 января работникам предоставляется право на освобождение от работы с сохранением за ними места работы, должности служащего (профессии рабочего) и среднего заработка.
Периодичность и продолжительность освобождения от работы обусловлена возрастом работника:
При этом установленного периода для прохождения диспансеризации не предусмотрено. Работник проходит ее по согласованию с нанимателем, для чего ему необходимо оформить соответствующее заявление. Подтверждением диспансеризации для нанимателя является документ установленный формы, который выдается по месту ее прохождения. Наниматель может закрепить обязанность работника предоставить такое подтверждение в локальном правовом акте.
Ведено понятие «работника, не допускающего нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины». Таковым признается работник, у которого на дату заключения нового / продления действующего контракта отсутствует неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание. С этой категорией работников наниматель обязан:
Скорректирован и приведен в соответствие с Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2015 года № 5 срок для предоставления характеристики с предыдущего места работы — 7 календарных дней с момента получения запроса.
Определены новые правила оформления дубликата трудовой книжки: для заполнения информации о трудовой деятельности работника в дубликате нанимателю необходимо будет обратиться в органы Фонда социальной защиты населения. Наниматель получит такую информацию по установленной форме.
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«Неувольняемые» работники и зарпалата дважды в месяц: что должны знать белорусские наниматели об изменениях в Трудовом кодексе с 1 января 2024 года
1 января 2024 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси, которые значительно изменяют подходы к регулированию трудовых отношений. О ключевых...
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