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Итоги визита Лукашенко в КНР: переговоры с Си Цзиньпином и хоккей со студентами

05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги визита Лукашенко в КНР: переговоры с Си Цзиньпином и хоккей со студентами
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

О сотрудничестве Беларуси и Китая говорили лидеры двух стран в Пекине. Там Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином, посетил крупнейший университет и сыграл в хоккей со студентами. Подробности рабочего визита рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Около четырех часов общения в дружеском формате. Столько длились переговоры лидеров. Это втрое больше запланированного. Александр Лукашенко отметил динамику сотрудничества Минска и Пекина. После его последнего визита в Китай в марте делегации двух стран провели больше сотни встреч.

«Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, – это скорость. Время настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. Тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине», – отметил лидер Беларуси.

Лукашенко и Си Цзиньпин – давние друзья. Уровень отношений государств – это всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Китайский лидер как-то заметил, что страны – железные братья. За все время государства ни разу не свернули с пути сотрудничества.

«В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества», – заявил Си Цзиньпин.

Главы традиционно обменялись подарками. От Си Цзиньпина – яблоки из провинции Хунань, красный спортивный костюм с надписью «Китай» для младшего сына президента Беларуси Николая и шелковая картина с горными пейзажами.

От Александра Лукашенко – в подарок скульптурная композиция «Один пояс, один путь», панно с васильками из бриллиантов от белорусских ювелиров, шоколад и гастрономическая корзина.

Лукашенко посетил и крупнейший вуз Китая. С ним уже сотрудничает Белгосуниверситет. Студенты двух стран изучают перспективные биотехнологии.

«Нам надо усиливать, интенсифицировать этот обмен. Надо расширять сотрудничество, не замыкаться только на биотехнологиях. Нам надо в области физики, химии, математики: интерес со стороны Китая есть», – подчеркнул президент.

Не обошлось и без хоккея. Александр Лукашенко провел тренировку и товарищеский матч со студентами Пекинского университета.

«Многие наши студенты-хоккеисты прошлую ночь не спали. Они очень волнуются. Наш университет в разное время принимал более 70 глав государств и глав правительств. Но, пожалуй, это первый раз, когда глава иностранного государства сыграет в хоккей с нашими студентами», – сказал секретарь Партийного комитета Пекинского университета Хао Пин.

В прошлом году Минск и Пекин достигли рекордных показателей товарооборота, это почти шесть миллиардов долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай вырос более чем на 70%.



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Теги: Минск
 
 
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Во время встречи двух лидеров в Пекине обсуждалось сотрудничество Беларуси и Китая.
 
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