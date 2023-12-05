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Итоги визита Лукашенко в КНР: переговоры с Си Цзиньпином и хоккей со студентами
05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О сотрудничестве Беларуси и Китая говорили лидеры двух стран в Пекине. Там Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином, посетил крупнейший университет и сыграл в хоккей со студентами. Подробности рабочего визита рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Около четырех часов общения в дружеском формате. Столько длились переговоры лидеров. Это втрое больше запланированного. Александр Лукашенко отметил динамику сотрудничества Минска и Пекина. После его последнего визита в Китай в марте делегации двух стран провели больше сотни встреч.
Лукашенко и Си Цзиньпин – давние друзья. Уровень отношений государств – это всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Китайский лидер как-то заметил, что страны – железные братья. За все время государства ни разу не свернули с пути сотрудничества.
Главы традиционно обменялись подарками. От Си Цзиньпина – яблоки из провинции Хунань, красный спортивный костюм с надписью «Китай» для младшего сына президента Беларуси Николая и шелковая картина с горными пейзажами.
От Александра Лукашенко – в подарок скульптурная композиция «Один пояс, один путь», панно с васильками из бриллиантов от белорусских ювелиров, шоколад и гастрономическая корзина.
Лукашенко посетил и крупнейший вуз Китая. С ним уже сотрудничает Белгосуниверситет. Студенты двух стран изучают перспективные биотехнологии.
Не обошлось и без хоккея. Александр Лукашенко провел тренировку и товарищеский матч со студентами Пекинского университета.
В прошлом году Минск и Пекин достигли рекордных показателей товарооборота, это почти шесть миллиардов долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай вырос более чем на 70%.
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Во время встречи двух лидеров в Пекине обсуждалось сотрудничество Беларуси и Китая.
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