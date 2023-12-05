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Лучших волонтеров выбрали в Минске
05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске выбрали волонтеров года: 13 лучших в разных номинациях. Среди их проектов: работа на спортивных чемпионатах и во время природных бедствий. Всего в финале было больше ста добровольцев. На торжественной церемонии побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Занимается с детьми в коррекционных центрах, выгуливает собак в дождь и мороз, а еще подкармливает – уже за это Тимофей Селезневич мог получить награду. Но крупнейшим проектом студента из Могилева стали II Игры стран СНГ. Пришлось управлять всеми добровольцами в городе и работать в «жарких» зонах соревнований.
Тимофей Каранкевич – фельдшер на крупнейшем белорусском заводе. В рабочие часы помогает коллегам, а в свободное время – всем остальным. Сажает деревья, чистит снег, сдает кровь.
Для Ангелины Сильванович судьям пришлось придумать особую номинацию – «Сердце на ладони» за личный вклад. Девушку знают почти во всех многих детских домах, приютах и интернатах Беларуси. У нее особая социальная программа.
Волонтерское
В 2023 году Беларусь стала частью большого проекта СНГ «Евразийский Кубок чистоты». Волонтеры на скорость собирают мусор, причем раздельно. В проект внедрили и мобильные технологии. Весь подсчет ведется с помощью приложения. Первый этап Кубка уже позади. Весной соревнования продолжатся.
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На торжественной церемонии наградили 13 лучших добровольцев в разных номинациях.
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