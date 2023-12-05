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Лучших волонтеров выбрали в Минске

05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выбрали волонтеров года: 13 лучших в разных номинациях. Среди их проектов: работа на спортивных чемпионатах и во время природных бедствий. Всего в финале было больше ста добровольцев. На торжественной церемонии побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Занимается с детьми в коррекционных центрах, выгуливает собак в дождь и мороз, а еще подкармливает – уже за это Тимофей Селезневич мог получить награду. Но крупнейшим проектом студента из Могилева стали II Игры стран СНГ. Пришлось управлять всеми добровольцами в городе и работать в «жарких» зонах соревнований.

«Каратэ – это было самое интересное, потому что меня закрепили за делегацией из Казахстана. Конечно, это трудная работа, потому что мы в ночь ездили в Минский аэропорт. Забирали, ждали их около семи часов. Но они радостные были. Мы с ними познакомились, были с ними на протяжении четырех дней, очень сильно сдружились», – рассказал волонтер Тимофей Селезневич.

Тимофей Каранкевич – фельдшер на крупнейшем белорусском заводе. В рабочие часы помогает коллегам, а в свободное время – всем остальным. Сажает деревья, чистит снег, сдает кровь.

«У нас волонтерское движение. На безналичной основе, просто как хобби. На базе завода сдаем кровь. Уже почти почетный донор. Литров под 15 за два года», – рассказал волонтер Тимофей Каранкевич.

Для Ангелины Сильванович судьям пришлось придумать особую номинацию – «Сердце на ладони» за личный вклад. Девушку знают почти во всех многих детских домах, приютах и интернатах Беларуси. У нее особая социальная программа.

«Я создала проект «Радость общения – радость движения», это очень близко моему сердцу, потому что я активный человек. Я танцую вместе с ними, очень люблю движение, и для них это очень радостно. Они веселятся, и самое милое, что они нас ждут», – отметила волонтер Ангелина Сильванович.

Волонтерское движение в Беларуси растет. За год добавилось около 2 тысяч новых помощников. Всего их в стране почти 33 тысячи: школьники, студенты и уже взрослые специалисты.

«В сфере заботы волонтеров – как граждане одиноко проживающие, так и самые маленькие детки, которые лишены заботы родителей. В снегопады волонтеры – первые, помогут наколоть дрова, восстанавливают святыни Беларуси. Есть и культурно-археологическое волонтерство – ребята участвуют в раскопках», – отметила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

В 2023 году Беларусь стала частью большого проекта СНГ «Евразийский Кубок чистоты». Волонтеры на скорость собирают мусор, причем раздельно. В проект внедрили и мобильные технологии. Весь подсчет ведется с помощью приложения. Первый этап Кубка уже позади. Весной соревнования продолжатся.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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На торжественной церемонии наградили 13 лучших добровольцев в разных номинациях.
 
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