Обратный отсчет до Нового года! МТС запустил Адвент-календарь, чтобы каждый день удивлять сюрпризами

Источник материала: ProBusiness





Компания МТС запустила свой традиционный онлайн Адвент-календарь, на каждый день которого подготовлены приятные подарки. Воспользоваться некоторыми смогут не только абоненты МТС.

Адвент-календарь доступен по 31 декабря 2023 года. Ежедневно заходите на сайт 2024.mts.by , открывайте специально пронумерованные окошки и активируйте подарки.

Для того чтобы получить сюрприз из Адвент-календаря, не требуется регистрации, однако надо будет выполнить некоторые несложные условия.

Компания МТС приготовила к этому Новому году только приятные и полезные подарки — это будут и подписки на популярные сервисы, и стикерпаки, и даже мастер-классы.