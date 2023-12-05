|
Обратный отсчет до Нового года! МТС запустил Адвент-календарь, чтобы каждый день удивлять сюрпризами
05.12.2023 18:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания МТС запустила свой традиционный онлайн Адвент-календарь, на каждый день которого подготовлены приятные подарки. Воспользоваться некоторыми смогут не только абоненты МТС.
Адвент-календарь доступен по 31 декабря 2023 года. Ежедневно заходите на сайт
Для того чтобы получить сюрприз из Адвент-календаря, не требуется регистрации, однако надо будет выполнить некоторые несложные условия.
Компания МТС приготовила к этому Новому году только приятные и полезные подарки — это будут и подписки на популярные сервисы, и стикерпаки, и даже мастер-классы.
Подробные правила участия в новогодней активности от МТС читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обратный отсчет до Нового года! МТС запустил Адвент-календарь, чтобы каждый день удивлять сюрпризами
Компания МТС запустила свой традиционный онлайн Адвент-календарь, на каждый день которого подготовлены приятные подарки. Воспользоваться некоторыми смогут не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)