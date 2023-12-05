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Обратный отсчет до Нового года! МТС запустил Адвент-календарь, чтобы каждый день удивлять сюрпризами

05.12.2023 18:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Обратный отсчет до Нового года! МТС запустил Адвент-календарь, чтобы каждый день удивлять сюрпризами

Компания МТС запустила свой традиционный онлайн Адвент-календарь, на каждый день которого подготовлены приятные подарки. Воспользоваться некоторыми смогут не только абоненты МТС.

Адвент-календарь доступен по 31 декабря 2023 года. Ежедневно заходите на сайт 2024.mts.by, открывайте специально пронумерованные окошки и активируйте подарки.

Для того чтобы получить сюрприз из Адвент-календаря, не требуется регистрации, однако надо будет выполнить некоторые несложные условия.  

Компания МТС приготовила к этому Новому году только приятные и полезные подарки — это будут и подписки на популярные сервисы, и стикерпаки, и даже мастер-классы.

Подробные правила участия в новогодней активности от МТС читайте здесь.

 
 
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Компания МТС запустила свой традиционный онлайн Адвент-календарь, на каждый день которого подготовлены приятные подарки. Воспользоваться некоторыми смогут не...
 
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