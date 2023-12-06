Из-за гололеда травмпункты Беларуси оказались загружены работой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси из-за гололеда за день получают травмы более ста человек. Под снегом разглядеть лед получается не у всех. В травмпунктах пациентов принимают практически без остановок. Как обезопасить себя, узнавала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На руке – гипс на несколько недель. В справке – перелом. Елена Морозова вышла из дома прогуляться. Поскользнулась на ступеньках. Сначала думала, что просто ушиблась. Но рука посинела и стала болеть сильнее. Без помощи врачей не обошлось.

«Ничего не проходит. Сегодня приехали, то есть неделя прошла. Снежок выпал, не видно, ступенечки скользкие, поэтому так получилось», – поделилась Елена Морозова.

Чем опасны гололедные травмы и как от них уберечься Рекомендации хирурга-травматолога