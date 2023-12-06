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Из-за гололеда травмпункты Беларуси оказались загружены работой

06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за гололеда травмпункты Беларуси оказались загружены работой
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси из-за гололеда за день получают травмы более ста человек. Под снегом разглядеть лед получается не у всех. В травмпунктах пациентов принимают практически без остановок. Как обезопасить себя, узнавала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На руке – гипс на несколько недель. В справке – перелом. Елена Морозова вышла из дома прогуляться. Поскользнулась на ступеньках. Сначала думала, что просто ушиблась. Но рука посинела и стала болеть сильнее. Без помощи врачей не обошлось.

«Ничего не проходит. Сегодня приехали, то есть неделя прошла. Снежок выпал, не видно, ступенечки скользкие, поэтому так получилось», – поделилась Елена Морозова.

Чем опасны гололедные травмы и как от них уберечься
Рекомендации хирурга-травматолога
И таких пациентов только в одном травмпункте десятки в день. Врачи признаются: пока пик гололедных травм еще не наступил, но они к нему готовы. Чаще всего сюда приезжают с переломами рук или ног, сотрясением мозга, растяжением связок.

«Мы здесь, на базе приемного отделения, обычно стараемся оказывать первую помощь в объеме закрытой репозиции, то есть это наркоз, это попытка восстановить положение отломков при переломе. Удается это, к сожалению, не всегда. Если нам не удается, предлагаем пациентам оперативное лечение», – врач-травматолог приемного отделения травматологии Игорь Лебедев.

Если падения не избежать, важно правильно сгруппироваться. Например, нельзя выставлять руки перед собой.

«Выкинуть все, что есть в руках: сумку, дипломат, тесемки какие-нибудь. Нужно сгруппироваться, согнуть ноги в коленях и упасть, допустим, на бок правый или левый, как можно на большую площадь своего тела, тогда мы отделаемся ушибом. Но на это всегда есть доля секунды», – сказал заведующий приемным отделением травматологии Виктор Сташевский.

А женщинам врачи рекомендуют забыть о каблуках до весны. В обуви на плоском ходу шансов травмироваться меньше. Безопасными дорожки сейчас стараются сделать коммунальщики. Они посыпают их песком и солью и работают почти круглосуточно.

Гололед и в Казахстане. В Астане больше 20 человек получили травмы, сообщает управление здравоохранения. Школьников с 1 по 9 классы из-за непогоды временно перевели на дистанционное обучение.



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Врачи признаются: пока пик гололедных травм еще не наступил, но они к нему готовы. Чаще всего пациенты приезжают с переломами рук или ног, сотрясением мозга,...
 
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