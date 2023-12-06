Премьеры Беларуси и Узбекистана выступили за наращивание кооперации стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ташкент – один из основных торговых партнеров Минска в Центральной Азии и в СНГ. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на бизнес-форуме в Самарканде, передает телеканал «МИР 24».

Двусторонние деловые связи весьма активны: в Узбекистане собирают белорусскую спецтехнику, работают совместные предприятия по выпуску обуви и производству сухих молочных смесей. С 2019 года в стране в четыре раза выросло количество предприятий с белорусским капиталом.

«Мы не конкурентные друг другу экономики, а взаимодополняющие. Поэтому очень легко найти пересечение интересов и потребностей друг друга, дальнейшее развитие наших экономических отношений и конструктивное их наполнение. Мы видим переход на более глубокие формы развития хозяйственных связей, такие как взаимное инвестирование и создание совместных производств и предприятий», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.