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Премьеры Беларуси и Узбекистана выступили за наращивание кооперации стран

06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьеры Беларуси и Узбекистана выступили за наращивание кооперации стран
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ташкент – один из основных торговых партнеров Минска в Центральной Азии и в СНГ. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на бизнес-форуме в Самарканде, передает телеканал «МИР 24».

Двусторонние деловые связи весьма активны: в Узбекистане собирают белорусскую спецтехнику, работают совместные предприятия по выпуску обуви и производству сухих молочных смесей. С 2019 года в стране в четыре раза выросло количество предприятий с белорусским капиталом.

«Мы не конкурентные друг другу экономики, а взаимодополняющие. Поэтому очень легко найти пересечение интересов и потребностей друг друга, дальнейшее развитие наших экономических отношений и конструктивное их наполнение. Мы видим переход на более глубокие формы развития хозяйственных связей, такие как взаимное инвестирование и создание совместных производств и предприятий», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Рекордный товарооборот
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«Речь прежде всего идет о промышленной кооперации – фармацевтике, сельском хозяйстве, легкой промышленности, химической, электротехнической и других отраслях», – добавил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Совместный бизнес-форум собрал свыше 300 предпринимателей. Эксперты обсудили перспективные проекты, в том числе в области деревообработки и производства мебели. За первые девять месяцев года взаимный товарооборот вырос на 20% и превысил 400 миллионов долларов.

Нарастить его поможет упрощение поставок сельхозпродукции. По итогам заседания межправительственной комиссии подписан протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений.



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Теги: Минск
 
 
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Роман Головченко и Абдулла Арипов в ходе встречи в Самарканде обсудили вопросы дальнейшей активизации торгово-экономического взаимодействия.
 
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