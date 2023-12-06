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Премьеры Беларуси и Узбекистана выступили за наращивание кооперации стран
06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ташкент – один из основных торговых партнеров Минска в Центральной Азии и в СНГ. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на бизнес-форуме в Самарканде, передает телеканал «МИР 24».
Двусторонние деловые связи весьма активны: в Узбекистане собирают белорусскую спецтехнику, работают совместные предприятия по выпуску обуви и производству сухих молочных смесей. С 2019 года в стране в четыре раза выросло количество предприятий с белорусским капиталом.
Совместный бизнес-форум собрал свыше 300 предпринимателей. Эксперты обсудили перспективные проекты, в том числе в области деревообработки и производства мебели. За первые девять месяцев года взаимный товарооборот вырос на 20% и превысил 400 миллионов долларов.
Нарастить его поможет упрощение поставок сельхозпродукции. По итогам заседания межправительственной комиссии подписан протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений.
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Роман Головченко и Абдулла Арипов в ходе встречи в Самарканде обсудили вопросы дальнейшей активизации торгово-экономического взаимодействия.
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