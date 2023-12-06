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Погода в СНГ: Беларусь завалило снегом, в горах Алматы зацвели подснежники
06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погода вновь ухудшилась на Военно-Грузинской дороге. Верхний Ларс закрыли для большегрузов. Это единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Натиск зимы ощутили жители Минска. До минус восьми в городе. Для начала декабря это чуть выше нормы. Коммунальщики не убирают лопаты. С начала зимы из столицы Беларуси вывезли более 30 тысяч тонн снега. Его перерабатывают на снегоплавильном пункте. Это экологичный способ борьбы с сугробами. Соли и химические реагенты не загрязняют почву.
А на востоке страны, в Могилеве, к зимней уборке подключились и местные жители. Люди помогают дворникам чистить дворы от снега. В таком снежном марафоне участвуют даже дети.
Казахстан
Кыргызстан
В Кыргызстане погода, как в лучших традициях апреля. Плюс 18 в Бишкеке, работает солнце. Подарком природы воспользовались волонтеры. Вместе с сотрудниками мэрии на мусорном полигоне высадили почти 900 саженцев: это тополя и карагачи. В планах провести систему капельного орошения и благоустроить территорию свалки.
Армения
Весенний настрой и у жителей Армении. В Ереване плюс 14. Такая погодная идиллия продлится несколько недель, поэтому в городе вновь заработали летние веранды. Уличная атмосфера привлекает местных жителей и туристов. Желающих выпить чашечку кофе под солнцем много.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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