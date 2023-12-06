Погода в СНГ: Беларусь завалило снегом, в горах Алматы зацвели подснежники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода вновь ухудшилась на Военно-Грузинской дороге. Верхний Ларс закрыли для большегрузов. Это единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Натиск зимы ощутили жители Минска. До минус восьми в городе. Для начала декабря это чуть выше нормы. Коммунальщики не убирают лопаты. С начала зимы из столицы Беларуси вывезли более 30 тысяч тонн снега. Его перерабатывают на снегоплавильном пункте. Это экологичный способ борьбы с сугробами. Соли и химические реагенты не загрязняют почву.

А на востоке страны, в Могилеве, к зимней уборке подключились и местные жители. Люди помогают дворникам чистить дворы от снега. В таком снежном марафоне участвуют даже дети.

Казахстан

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