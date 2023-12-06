Для талантливой молодежи в Беларуси развивают образовательные направления

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образовательные направления для талантливой молодежи развивают в Беларуси. Осенью, посещая национальный детский технопарк, президент пообещал, что государство поддержит полезные для страны проекты, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В аудиториях детского технопарка школьники времени не теряют: ставят практические эксперименты, изучают оптические свойства кристаллов, создают свои приборы измерения. Иван Приходько с другом попали сюда благодаря видеоигре. Создали ее сами и теперь изучают нанотехнологии.

«В школе никак с программированием не работаем – тут намного интереснее. Выращиваем и кристаллы. В школе больше теория, а практики практически нет. Тут есть оборудование», – отметил ученик Иван Приходько.

Здесь обучают будущих архитекторов и дизайнеров. Вместо технологий и долгих расчетов – творческие идеи. Главное создать и защитить авторский проект. Алиса Антонова в свою тему погрузилась глубоко.

«Мой проект – это павильон с аквариумами. Как бы подобие океанариума, только в более маленьких размерах. У меня есть макет, есть все планы, то есть мне остается только масштабировать их и в будущем перенести на планшет», – рассказала ученица технопарка Алиса Антонова.

В детский технопарк приезжают старшеклассники со всей страны. На выбор 15 направлений: от космоса и экологии до химии и электроники. Все бесплатно, но нужно пройти отбор. После собеседований и творческих заданий на курс попадет один из трех. Плюс – бонусы при поступлении.