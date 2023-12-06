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Для талантливой молодежи в Беларуси развивают образовательные направления
06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Образовательные направления для талантливой молодежи развивают в Беларуси. Осенью, посещая национальный детский технопарк, президент пообещал, что государство поддержит полезные для страны проекты, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В аудиториях детского технопарка школьники времени не теряют: ставят практические эксперименты, изучают оптические свойства кристаллов, создают свои приборы измерения. Иван Приходько с другом попали сюда благодаря видеоигре. Создали ее сами и теперь изучают нанотехнологии.
Здесь обучают будущих архитекторов и дизайнеров. Вместо технологий и долгих расчетов – творческие идеи. Главное создать и защитить авторский проект. Алиса Антонова в свою тему погрузилась глубоко.
В детский технопарк приезжают старшеклассники со всей страны. На выбор 15 направлений: от космоса и экологии до химии и электроники. Все бесплатно, но нужно пройти отбор. После собеседований и творческих заданий на курс попадет один из трех. Плюс – бонусы при поступлении.
Ведущие разработки школьников осенью оценил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уверен, что детские идеи станут востребованными, а государство готово поддержать.
В технопарке уже прошли обучение почти две тысячи школьников. Сейчас готовят и дополнительный набор в объединения по интересам. Здесь только актуальные направления: от астрономии и моделирования до веб-разработки и киберспорта.
Белорусский детский технопарк создали в 2021 году по поручению президента.
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Осенью, посещая национальный детский технопарк, президент пообещал, что государство поддержит полезные для страны проекты.
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