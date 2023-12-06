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Для талантливой молодежи в Беларуси развивают образовательные направления

06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для талантливой молодежи в Беларуси развивают образовательные направления
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Образовательные направления для талантливой молодежи развивают в Беларуси. Осенью, посещая национальный детский технопарк, президент пообещал, что государство поддержит полезные для страны проекты, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В аудиториях детского технопарка школьники времени не теряют: ставят практические эксперименты, изучают оптические свойства кристаллов, создают свои приборы измерения. Иван Приходько с другом попали сюда благодаря видеоигре. Создали ее сами и теперь изучают нанотехнологии.

«В школе никак с программированием не работаем – тут намного интереснее. Выращиваем и кристаллы. В школе больше теория, а практики практически нет. Тут есть оборудование», – отметил ученик Иван Приходько.

Здесь обучают будущих архитекторов и дизайнеров. Вместо технологий и долгих расчетов – творческие идеи. Главное создать и защитить авторский проект. Алиса Антонова в свою тему погрузилась глубоко.

«Мой проект – это павильон с аквариумами. Как бы подобие океанариума, только в более маленьких размерах. У меня есть макет, есть все планы, то есть мне остается только масштабировать их и в будущем перенести на планшет», – рассказала ученица технопарка Алиса Антонова.

В детский технопарк приезжают старшеклассники со всей страны. На выбор 15 направлений: от космоса и экологии до химии и электроники. Все бесплатно, но нужно пройти отбор. После собеседований и творческих заданий на курс попадет один из трех. Плюс – бонусы при поступлении.

«У нас есть наблюдательный совет в детском технопарке, который выдает рекомендацию каждому учащемуся. С этой рекомендацией ребята могут подавать документы в приемную комиссию соответствующего учреждения высшего образования и выбирать соответствующее направление. Проходят они уже на обучение без вступительных испытаний, по результатам собеседования», – сообщила заведующая отделом организации отбора одаренных учащихся и формирования образовательных смен Алла Вронко.

Ведущие разработки школьников осенью оценил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уверен, что детские идеи станут востребованными, а государство готово поддержать.

«Мы будем делать все, и помогать вам будем, если вы что-то придумаете, изобретете полезное. Будь то промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Мы с удовольствием у вас в первоочередном порядке приобретем этот товар. То есть сегодня надо производить и продавать, коммерциализировать ваши знания», – заявил Лукашенко.

В технопарке уже прошли обучение почти две тысячи школьников. Сейчас готовят и дополнительный набор в объединения по интересам. Здесь только актуальные направления: от астрономии и моделирования до веб-разработки и киберспорта.

Белорусский детский технопарк создали в 2021 году по поручению президента.



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Осенью, посещая национальный детский технопарк, президент пообещал, что государство поддержит полезные для страны проекты.
 
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