Оливье по-белорусски: в чем секрет выбора ингредиентов салата?

Есть секреты и при выборе других ингредиентов. Яичный бум уже начался. Покупки уносят контейнерами.

«Спрос повышен. Яйца берут хорошо. Три-четыре тысячи в день», – отметила продавец Елена Макаревич.

«Кому надо фаршировать, большие яйца берут. На оливье – отборные», – сказала продавец Алла Калинина.

К картофелю продавцы советуют присмотреться внимательнее, и к названию, и к цвету кожуры.

«Если крахмала много, на картошке сверху будет что-то вроде сеточки. Она даже бывает чуть бахромистой. Для оливье, конечно, лучше брать сорта с наименьшим содержанием крахмала, потому что клубни надо аккуратненько, красиво порезать, чтобы оставалась целостная форма в салате», – посоветовал продавец Дмитрий Солонец.

Кулинарный козырь классического рецепта – докторская колбаса. Ее в Беларуси делают по советскому ГОСТу и по новым рецептам, но качество сохраняют.

«Когда темная, много говядины, светленькая – свинина и говядина. В салат лучше брать плотную, в составе чтобы была и свинина, и говядина. Желательно, без курицы», – сказала продавец Татьяна Алексеева.

К моркови минчане менее придирчивы. Выбирают по внешнему виду. А после весь набор щедро заливают майонезом, тоже местного производства.

«Все майонезы идут, все. Нет такого, чтобы что-то пошло, а что-то не пошло. Для рыбы лучше то, что идет с лимончиком, а для классических уже таких салатиков лучше просто провансаль», – отметила продавец Инна Сорока.

Один из секретов салата «из детства» – соленые огурцы. За год в Беларуси они подешевели, как и картофель, и консервированный горошек. Цены на колбасу и морковь, наоборот, пошли вверх. А вот стоимость куриных яиц не изменилась.