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Оливье по-белорусски: в чем секрет выбора ингредиентов салата?

06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси закупают продукты для новогоднего стола. Среди главных блюд традиционно – оливье. Как изменилась цена на праздничный салат, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Дождик – в витринах и гирлянды – на вывесках. Продавцы на рынках дополняют продукты украшениями. Покупатели присматриваются больше не к оформлению, а к качеству и происхождению товара. Отмечать праздник планируют масштабно и готовить большие порции. Главный ингредиент оливье – горошек. В день с прилавка уходит около 70 банок. И это только начало.

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«Горошек наш, белорусский, пользуется огромным спросом! Изготовлен в июле месяце, это самый летний горошек, который делается на салат», – сказала продавец Елена Иванова.

Есть секреты и при выборе других ингредиентов. Яичный бум уже начался. Покупки уносят контейнерами.

«Спрос повышен. Яйца берут хорошо. Три-четыре тысячи в день», – отметила продавец Елена Макаревич.

«Кому надо фаршировать, большие яйца берут. На оливье – отборные», – сказала продавец Алла Калинина.

К картофелю продавцы советуют присмотреться внимательнее, и к названию, и к цвету кожуры.

«Если крахмала много, на картошке сверху будет что-то вроде сеточки. Она даже бывает чуть бахромистой. Для оливье, конечно, лучше брать сорта с наименьшим содержанием крахмала, потому что клубни надо аккуратненько, красиво порезать, чтобы оставалась целостная форма в салате», – посоветовал продавец Дмитрий Солонец.

Кулинарный козырь классического рецепта – докторская колбаса. Ее в Беларуси делают по советскому ГОСТу и по новым рецептам, но качество сохраняют.

«Когда темная, много говядины, светленькая – свинина и говядина. В салат лучше брать плотную, в составе чтобы была и свинина, и говядина. Желательно, без курицы», – сказала продавец Татьяна Алексеева.

К моркови минчане менее придирчивы. Выбирают по внешнему виду. А после весь набор щедро заливают майонезом, тоже местного производства.

«Все майонезы идут, все. Нет такого, чтобы что-то пошло, а что-то не пошло. Для рыбы лучше то, что идет с лимончиком, а для классических уже таких салатиков лучше просто провансаль», – отметила продавец Инна Сорока.

Один из секретов салата «из детства» – соленые огурцы. За год в Беларуси они подешевели, как и картофель, и консервированный горошек. Цены на колбасу и морковь, наоборот, пошли вверх. А вот стоимость куриных яиц не изменилась.



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За год в Беларуси подешевели соленые огурцы, картофель и консервированный горошек. Цены на колбасу и морковь пошли вверх, стоимость куриных яиц не изменилась.
 
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