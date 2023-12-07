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Создание масштабных спортивных турниров обсудили депутаты Союзного государства

07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание масштабных спортивных турниров обсудили депутаты Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как создать и развить новые масштабные спортивные соревнования на замену ушедшим, говорили депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске.

«Наши площадки, может быть, не такие масштабные и массовые, как, к примеру, на Олимпийских играх, на других международных соревнованиях, но это хороший старт. Мы должны поддерживать наших спортсменов в том числе и с точки зрения законодательства», – отметил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич.

Депутаты также рассмотрели вопросы финансирования спорта в России и Беларуси, методики подготовки спортсменов и поощрения победителей чемпионатов, а также другие форматы поддержки.



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Теги: Минск
 
 
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Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России провели встречу в Минске. На повестке было несколько вопросов по теме спорта.
 
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