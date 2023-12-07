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Создание масштабных спортивных турниров обсудили депутаты Союзного государства
07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как создать и развить новые масштабные спортивные соревнования на замену ушедшим, говорили депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске.
Депутаты также рассмотрели вопросы финансирования спорта в России и Беларуси, методики подготовки спортсменов и поощрения победителей чемпионатов, а также другие форматы поддержки.
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Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России провели встречу в Минске. На повестке было несколько вопросов по теме спорта.
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