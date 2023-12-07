Беларусь и Вьетнам подписали программу сотрудничества на два года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова нарастить поставки продовольствия и техники во Вьетнам, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Он прилетел в Ханой с официальным визитом, сообщает «МИР 24».

Перспектива не только во взаимной торговле, но и в совместных производствах. Так, главе правительства презентовали проект молокозавода. Там планируют выпускать продукцию из белорусского сырья. Во Вьетнаме уже собирают минскую тяжелую технику. Этот визит даст старт новым совместным проектам, подчеркнул Роман Головченко. И Беларуси есть что предложить. Например, в вопросе сохранения экологии.

«Мы бы хотели предложить нашим друзьям из Ханоя присмотреться к белорусским предложениям по развитию системы переработки отходов. И не просто переработки, а извлечения вторичных ресурсов, из которых потом возможно выпускать новую продукцию. Очень интересное решение, которое мы бы хотели предложить – это проект по переработке шин», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Наше взаимодействие уже сейчас идет в разных сферах. Также Беларусь входит в Евразийский экономический союз, у нас подписано соглашение о свободной торговле с этим объединением», – отметил председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань.

Только за прошлый год товарооборот между Беларусью и Вьетнамом составил почти 71 миллион долларов. И его планируют увеличить. Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на ближайшие два года. Сегодня же Роман Головченко возложил цветы к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина. Это первый лидер страны.

Официальный визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко во Вьетнам продлится еще два дня. Запланирована встреча с президентом республики.