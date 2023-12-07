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Беларусь и Вьетнам подписали программу сотрудничества на два года
07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова нарастить поставки продовольствия и техники во Вьетнам, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Он прилетел в Ханой с официальным визитом, сообщает «МИР 24».
Перспектива не только во взаимной торговле, но и в совместных производствах. Так, главе правительства презентовали проект молокозавода. Там планируют выпускать продукцию из белорусского сырья. Во Вьетнаме уже собирают минскую тяжелую технику. Этот визит даст старт новым совместным проектам, подчеркнул Роман Головченко. И Беларуси есть что предложить. Например, в вопросе сохранения экологии.
«Наше взаимодействие уже сейчас идет в разных сферах. Также Беларусь входит в Евразийский экономический союз, у нас подписано соглашение о свободной торговле с этим объединением», – отметил председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань.
Только за прошлый год
Официальный визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко во Вьетнам продлится еще два дня. Запланирована встреча с президентом республики.
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Страны намерены увеличить взаимный товарооборот и развивать совместные производства.
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