Что делать, если провалился под лед, рассказали белорусские спасатели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько человек провалились под лед в Беларуси с начала зимы. Он еще не окреп до безопасной толщины. Но некоторых рыбаков это не останавливает. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская вышла в рейд со спасателями и узнала, как не стать жертвой тонкого льда.

Сейчас толщина льда в разных частях водоема может быть от одного до 10 сантиметров. Под слоем снега определить ее на глаз почти невозможно. Такой период называют ледоставом. Спасатели предупреждают: минусовая температура – не сигнал к выходу на озера или реки. На водоемах страны толщину льда специалисты измеряют каждый день.

Любителей зимней рыбалки уже немало. И многие нарушают правила нахождения на льду. Спасатели проводят рейды несколько раз в день. Две минуты и спасатели преодолевают озеро. Перемещаться по льду помогает специальная аэролодка. Только «парковка» подальше от людей, чтобы лед не треснул.

«Это надувная лодка с пластиковой чешуей, она идет и по воде, и по снегу, и по льду. Проводим профилактические беседы с рыбаками, если рыбак находится без жилета на акватории, то мы всеми усилиями сопровождаем его из воды в безопасное место», – сообщил водолаз Максим Тримпелис.

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