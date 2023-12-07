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Что делать, если провалился под лед, рассказали белорусские спасатели

07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что делать, если провалился под лед, рассказали белорусские спасатели
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько человек провалились под лед в Беларуси с начала зимы. Он еще не окреп до безопасной толщины. Но некоторых рыбаков это не останавливает. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская вышла в рейд со спасателями и узнала, как не стать жертвой тонкого льда.

Сейчас толщина льда в разных частях водоема может быть от одного до 10 сантиметров. Под слоем снега определить ее на глаз почти невозможно. Такой период называют ледоставом. Спасатели предупреждают: минусовая температура – не сигнал к выходу на озера или реки. На водоемах страны толщину льда специалисты измеряют каждый день.

Любителей зимней рыбалки уже немало. И многие нарушают правила нахождения на льду. Спасатели проводят рейды несколько раз в день. Две минуты и спасатели преодолевают озеро. Перемещаться по льду помогает специальная аэролодка. Только «парковка» подальше от людей, чтобы лед не треснул.

«Это надувная лодка с пластиковой чешуей, она идет и по воде, и по снегу, и по льду. Проводим профилактические беседы с рыбаками, если рыбак находится без жилета на акватории, то мы всеми усилиями сопровождаем его из воды в безопасное место», – сообщил водолаз Максим Тримпелис.

Как получить компенсацию за травму на льду?
Инструкция по применению
У провалившегося под лед человека на спасение есть меньше 10 минут. Потом руки и ноги начинают неметь. Помочь выбраться могут и специальные шила. Ими можно цепляться за поверхность льда. Эти правила специалисты рассказывают не только взрослым, но и детям. Для них – экскурсии по спасательным станциям.

«Дети не только воспринимают информацию на слух, они должны все это увидеть, пощупать, тогда у них информация останется в памяти надолго. Они не только сами научатся правильно вести себя на воде, но также научат и своих родителей», – сказала заведующая детским садом Наталья Ермалович.

С начала зимы в стране уже провалились под лед несколько человек. Есть и случай, когда выбраться из воды не удалось.

«Мужчина 69 лет шел на рыбалку и возле берега, возле камышей, тонкий лед его не выдержал. Граждане, которые рядом потом проходили, увидели только рыболовные снасти и полынью, соответственно вызвали спасателей, в полынье обнаружили человека, уже без признаков жизни», – рассказал ведущий специалист минской городской водолазно-спасательной организации Василий Николайчук.

Если все же провалился под лед, главное правило – не паниковать. Нужно принять горизонтальное положение и как можно громче звать на помощь. А те, кто увидят утопающего, должны немедленно звонить в службу спасения.



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Корреспондент «МИР 24» вышла в рейд со спасателями и узнала, как не стать жертвой тонкого льда.
 
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