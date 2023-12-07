|
Что делать, если провалился под лед, рассказали белорусские спасатели
07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько человек провалились под лед в Беларуси с начала зимы. Он еще не окреп до безопасной толщины. Но некоторых рыбаков это не останавливает. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская вышла в рейд со спасателями и узнала, как не стать жертвой тонкого льда.
Сейчас толщина льда в разных частях водоема может быть от одного до 10 сантиметров. Под слоем снега определить ее на глаз почти невозможно. Такой период называют ледоставом. Спасатели предупреждают: минусовая температура – не сигнал к выходу на озера или реки. На водоемах страны толщину льда специалисты измеряют каждый день.
Любителей зимней рыбалки уже немало. И многие нарушают правила нахождения на льду. Спасатели проводят рейды несколько раз в день. Две минуты и спасатели преодолевают озеро. Перемещаться по льду помогает специальная аэролодка. Только «парковка» подальше от людей, чтобы лед не треснул.
«Дети не только воспринимают информацию на слух, они должны все это увидеть, пощупать, тогда у них информация останется в памяти надолго. Они не только сами научатся правильно вести себя на воде, но также научат и своих родителей», – сказала заведующая детским садом Наталья Ермалович.
С начала зимы в стране уже провалились под лед несколько человек. Есть и случай, когда выбраться из воды не удалось.
Если все же провалился под лед, главное правило – не паниковать. Нужно принять горизонтальное положение и как можно громче звать на помощь. А те, кто увидят утопающего, должны немедленно звонить в службу спасения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент «МИР 24» вышла в рейд со спасателями и узнала, как не стать жертвой тонкого льда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)