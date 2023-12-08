Проблему фальсификации истории обсудили на международной конференции в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские специалисты нашли неизвестные ранее факты геноцида во время Великой Отечественной войны. В расследовании помогали коллеги из России. На международной конференции в Минске обсудили проблемы фальсификации истории, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына. Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни? На сотнях страниц – факты о 187 карательных операциях. Пример тому – трагедия сожженной деревни Хатынь. Владимир Катрюк был одним из участников карательного батальона. По показаниям его сослуживцев, именно он сгонял жителей в сарай.



«Это полноценное полномасштабное уголовное дело, более 30 томов будет составлять. Это первое у нас такое дело. И в следующем году мы планируем порядка 10-15 таких дел направить суду», – заявил генеральный прокурор Республики Андрей Швед.

После войны Владимир Катрюк оказался в розыске. Последние годы жизни он провел в Канаде, которая так его и не выдала. Не спешат делать это и другие государства. За последние годы прокуратура Беларуси направила более сотни запросов почти в 30 стран мира.



«Что касается Прибалтики, стран Западной Европы, США и Канады, эти страны нам категорически отказали в оказании правовой помощи, игнорируют наши запросы и подчеркивают, что любые действия в отношении нацистов, живых эсэсовцев в том числе, противоречит их национальным интересам», – сказал Швед.

По данным историков, активные фальсификации начались еще в 40-е годы и продолжаются по сей день.

«Это прежде всего понижение статуса в общественно-мировом сознании подвига советского народа, приуменьшение жертв, которые наш народ принес в борьбе с нацизмом. Попытки уравнять Советский Союз и нацистскую Германию и повлиять на статус Российской Федерации, Республики Беларусь, всех наследников великой Победы», – сказал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Часть западных экспертов не согласна с политикой ЕС. Они не понимают, почему европейские власти не признают подвиг Красной армии, сносят памятники и уничтожают символы Победы.

«Мы, поляки, как и любой славянский народ, очень пострадали от фашизма. Сейчас мы не дорожим исторической памятью и не возражаем против ее переписывания», – отметил председатель политической партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски.

«Я пытался опубликовать на Википедии статью белорусского автора. Но буквально через три минуты она была удалена. Мне запретили редактирование этой статьи», – сказал заместитель председателя немецкой партии «Дойче Митте» Оливер Шнееманн.

В Беларуси продолжают поиски воинских захоронений жертв Великой Отечественной. Уже известно как минимум о восьми тысячах таких мест. В них лежат останки более двух миллионов погибших.

Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной официально признали власти республики. Расследование уголовного дела об этом продолжается больше двух с половиной лет.