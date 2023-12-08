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Проблему фальсификации истории обсудили на международной конференции в Минске
08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Белорусские специалисты нашли неизвестные ранее факты геноцида во время Великой Отечественной войны. В расследовании помогали коллеги из России. На международной конференции в Минске обсудили проблемы фальсификации истории, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
После войны Владимир Катрюк оказался в розыске. Последние годы жизни он провел в Канаде, которая так его и не выдала. Не спешат делать это и другие государства. За последние годы прокуратура Беларуси направила более сотни запросов почти в 30 стран мира.
По данным историков, активные фальсификации начались еще в 40-е годы и продолжаются по сей день.
«Это прежде всего понижение статуса в общественно-мировом сознании подвига советского народа, приуменьшение жертв, которые наш народ принес в борьбе с нацизмом. Попытки уравнять Советский Союз и нацистскую Германию и повлиять на статус Российской Федерации, Республики Беларусь, всех наследников великой Победы», – сказал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Часть западных экспертов не согласна с политикой ЕС. Они не понимают, почему европейские власти не признают подвиг Красной армии, сносят памятники и уничтожают символы Победы.
В Беларуси продолжают поиски воинских захоронений жертв Великой Отечественной. Уже известно как минимум о восьми тысячах таких мест. В них лежат останки более двух миллионов погибших.
Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной официально признали власти республики. Расследование уголовного дела об этом продолжается больше двух с половиной лет.
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Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной официально признали власти республики. В Беларуси продолжают поиски воинских захоронений жертв Великой...
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