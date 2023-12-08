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Сколько нужно платить сотрудникам, чтобы они были довольны, а бизнес не разорился
08.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Зарплаты — это вечная проблема бизнеса. Во-первых, затраты на персонал — самые высокие. Во-вторых, непонятно, сколько платить, чтобы и люди были довольны, и бизнес мог нормально развиваться, а не работать только на зарплаты сотрудников. Но в каком-то смысле эта проблема надуманная. Часто собственники либо не вникают в систему мотивации, либо просто жадничают. Консультант по стратегии и управлению изменениями Денис Санько уверен, что при верном подходе, можно выстроить справедливую и эффективную систему вонаграждения за работу в компании. Об этом он рассказал во время очередной встречи
«Владелец компании считает, что переменная часть просто не работает»
— Я определяю вознаграждение так: это восполнение или замена чем-либо равноценным чего-то утраченного. Такое определение дает понять, что это всегда взаимодействие: мы забираем работу и даем за нее вознаграждение. Как же тогда правильно построить систему этого вознаграждения?
У каждого человека есть три важных гормона — окситоцин, сератонин и дофамин. Зачастую руководители начинают работу в команде с целей. А цели — это дофамин.
Лучше всего начинать с окситоцина, который отвечает за то, чтобы люди понимали, что они похожи, что у них есть нечто общее. Сератонин отвечает за правила игры: когда мы понимаем границы и что в рамках этих границ мы можем и не можем. То есть он дает чувство безопасности, осознание того, что здесь все понятно. Только после того, как мы поняли, что у нас общего, а также по каким правилам мы действуем, можно ставить цели и подключать дофамин. То есть общность и понимание правил — это основа менеджмента. А значит и основа системы мотивации, вознаграждения.
К сожалению, компании даже не подозревают, какую грубую ошибку совершают, ничего не объясняя сотрудникам. Приведу пример. Недавно я помогал одной крупной компании найти проблемы с системой мотивации: 3500 сотрудников, очень быстро растет. За две недели разговоров с топ-менеджерами я понял, в чем главная проблема. В общем, компания очень успешная, все как бы внутри счастливы, собственник считает, что переменная часть вознаграждения не нужна и платит всем только оклады. Я спрашиваю: «А кто-нибудь понимает почему?». Все топы говорят: «Владелец компании считает, что переменная часть просто не работает». Снова спрашиваю: «А сотрудники об этом знают?». Оказалось, что нет. При этом, это IT-компания, а вэтой сфере все привыкли получать переменную часть. Поэтому, когда люди приходят в компанию, возникают вопросы — и долго мало кто задерживается. Так что очень важно, чтобы каждый сотрудник четко знал ответ на вопрос «Почему?».Ведь на самом деле отсутствие переменной части — это неплохо. Это даже может быть повышенными рисками собственника, который готов взять на себя ответственность заплатить за работу в любом случае. Если зарплата выше рынка, получается, что этот сотрудник социально более защищен, чем тот, у которого есть переменная часть, привязанная к результату. Тогда, в принципе, это может стать частью философии вознаграждения в компании, то есть тем, за что мы можем ценить эту компанию и что будет отличать ее от других работодателей.
Принципы построения системы вознаграждения
Я считаю, что есть несколько важных принципов, которые необходимо соблюдать при построении в компании системы вознаграждения:
К чему привязывать переменную часть зарплаты
Психолог Кэрол Дуэк, которая очень долго занималась развитием детей, а потом перешла к развитию взрослых, сделала вывод, что для того, чтобы постоянно мотивировать детей и, как следствие, взрослых к неким непрерывным результатам стоит использовать четыре вектора:
К этим векторам можно привязывать переменную часть зарплаты в вашей компании. Например, работники могут получать премии за усилия и прогресс, а могут — за сокращение времени работы (то есть рост эффектвиности) и поиск новых инструментов для работы.
Главная ошибка — поиск хороших специалистов на плохие деньги
Собственнику бизнеса или управленцу нужно понять главное: система мотивации — это не просто бумажка. Это стратегия вознаграждения людей за их работу. Ее нужно разрабатывать в полном сосответствии с общей стратегией развития компании. Если вы хотите быстро масштабироваться и расти, можно ли это сделать с «дешевыми» студентами? Нет. А часто компании этого не осознают. Собственники не готовы платить адекватную зарплату для хороших специалистов и ждут, пока найдется какой-нибудь гений в своей области, но при этом по-человечески глупый — чтобы не просил много дегег.
Можно строить компанию и со студентами, которым не нужно много платить, но тогда придется выстроить четкую систему обучения работников и быть готовыми к тому, что большинство из них после обучения и получения опыта будут уходить в другие компании.
Решайте сами, что для вас важно.
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Зарплаты - это вечная проблема бизнеса. Во-первых, затраты на персонал - самые высокие. Во-вторых, непонятно, сколько платить, чтобы и люди были довольны, и бизнес мог...
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