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Аллею дружбы заложили представители Беларуси и Вьетнама
08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выпуск белорусской молочной продукции, расширение производства тяжелой техники, сотрудничество в сфере экологии – эти темы стали ключевыми во время
Центром аллеи стал памятный камень. Роман Головченко также высадил деревья на аллее. Кроме того, Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке «Вьетнам Экспо 2023». На ней показали нефтехимические и машиностроительные разработки, стенды университетов,
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Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке «Вьетнам Экспо 2023».
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