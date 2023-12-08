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Аллею дружбы заложили представители Беларуси и Вьетнама

08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аллею дружбы заложили представители Беларуси и Вьетнама
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выпуск белорусской молочной продукции, расширение производства тяжелой техники, сотрудничество в сфере экологии – эти темы стали ключевыми во время визита премьер-министра Беларуси во Вьетнам. Роман Головченко встретился с главой провинции Хынгйен и принял участие в закладке Аллеи дружбы, передает телеканал «МИР 24».

Центром аллеи стал памятный камень. Роман Головченко также высадил деревья на аллее. Кроме того, Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке «Вьетнам Экспо 2023». На ней показали нефтехимические и машиностроительные разработки, стенды университетов, кондитерские и молочные продукты.



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Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке «Вьетнам Экспо 2023».
 
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