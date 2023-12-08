Аллею дружбы заложили представители Беларуси и Вьетнама

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпуск белорусской молочной продукции, расширение производства тяжелой техники, сотрудничество в сфере экологии – эти темы стали ключевыми во время визита премьер-министра Беларуси во Вьетнам . Роман Головченко встретился с главой провинции Хынгйен и принял участие в закладке Аллеи дружбы, передает телеканал «МИР 24».