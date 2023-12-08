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Россия и Беларусь объединят системы учета древесины
08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единая система учета древесины и совместное восстановление насаждений. Минск и Москва представили новые проекты в сфере лесного хозяйства. Как работают в белорусских лесхозах, увидела российская правительственная делегация, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Бирка с данными как датчик слежения. Информацию лесник вносит в базу. Биографию каждого бревна в грузовике можно увидеть в системе – от породы до предназначения. Так работает
Интересна для России и белорусская лесная техника. За последние пару лет она стала технологически независимой. Пример – работа в паре машин форвардера и харвестера: одна валит лес, другая грузит. Вместе заменяют до десяти лесорубов. Раньше такую технику закупали в Европе, сейчас она белорусская.
Это один из примеров импортозамещающего проекта. На него Россия выделяла белорусскому предприятию по производству сельхозтехники 150 миллионов долларов. Спрос на машины в лесном хозяйстве остается высоким. Только обычных погрузчиков Союзному государству нужно девять тысяч единиц в год.
«Еще одно направление – это как раз научное взаимодействие в сфере восстановления лесов. И, возможно, мы поработаем вместе в части создания питомников. Я считаю, что у белорусских коллег в этом смысле опыт накоплен и есть хороший задел. Нам есть чему поучиться», – сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
Специалисты двух стран усовершенствуют совместный проект по борьбе с лесными пожарами, будут делиться спутниковыми данными.
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Страны планируют совместную работу по заготовке и переработке древесины и лесной генетике.
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