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Россия и Беларусь объединят системы учета древесины

08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь объединят системы учета древесины
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Единая система учета древесины и совместное восстановление насаждений. Минск и Москва представили новые проекты в сфере лесного хозяйства. Как работают в белорусских лесхозах, увидела российская правительственная делегация, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Бирка с данными как датчик слежения. Информацию лесник вносит в базу. Биографию каждого бревна в грузовике можно увидеть в системе – от породы до предназначения. Так работает электронный учет древесины. Он есть и в Беларуси, и в России. Но скоро данные объединят.

«От пня до потребителя, проследить, чтобы была прозрачность движения. Поэтому сейчас буквально в течение месяца, до Нового года, планируем, чтобы они были сопряжены, и лесные грузы прослеживались наши на территории Российской Федерации, российские грузы – на территории Беларуси, чтобы не было какого-то реэкспорта», – объяснил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Интересна для России и белорусская лесная техника. За последние пару лет она стала технологически независимой. Пример – работа в паре машин форвардера и харвестера: одна валит лес, другая грузит. Вместе заменяют до десяти лесорубов. Раньше такую технику закупали в Европе, сейчас она белорусская.

Это один из примеров импортозамещающего проекта. На него Россия выделяла белорусскому предприятию по производству сельхозтехники 150 миллионов долларов. Спрос на машины в лесном хозяйстве остается высоким. Только обычных погрузчиков Союзному государству нужно девять тысяч единиц в год.

База генетических данных лесов появится в России
Кто и зачем ее создает?
Заготовка и переработка древесины и лесная генетика – еще несколько перспективных сфер для совместной работы Беларуси и России.

«Еще одно направление – это как раз научное взаимодействие в сфере восстановления лесов. И, возможно, мы поработаем вместе в части создания питомников. Я считаю, что у белорусских коллег в этом смысле опыт накоплен и есть хороший задел. Нам есть чему поучиться», – сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Специалисты двух стран усовершенствуют совместный проект по борьбе с лесными пожарами, будут делиться спутниковыми данными.



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Теги: Минск
 
 
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