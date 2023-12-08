Россия и Беларусь намерены уделить особое внимание исследованиям по генетике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия будут уделять особое внимание научным исследованиям в области генетики. Такое заявление сделал председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков.

«Без генетики сейчас невозможно не только создание сортов, лекарств, лечение человека. Перспектив без генетики не может быть», – подчеркнул Гусаков.

Председатель президиума белорусской Национальной академии наук добавил, что белорусские ученые усиливают это направление. Интерес к генетике растет и в России.