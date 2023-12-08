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Россия и Беларусь намерены уделить особое внимание исследованиям по генетике
08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия будут уделять особое внимание научным исследованиям в области генетики. Такое заявление сделал председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков.
Председатель президиума белорусской Национальной академии наук добавил, что белорусские ученые усиливают это направление. Интерес к генетике растет и в России.
В Минске 8 декабря
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Председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков указал на особую важность данного направления.
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