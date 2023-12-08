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Россия и Беларусь намерены уделить особое внимание исследованиям по генетике

08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия будут уделять особое внимание научным исследованиям в области генетики. Такое заявление сделал председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков.

«Без генетики сейчас невозможно не только создание сортов, лекарств, лечение человека. Перспектив без генетики не может быть», – подчеркнул Гусаков.

Председатель президиума белорусской Национальной академии наук добавил, что белорусские ученые усиливают это направление. Интерес к генетике растет и в России.

В Минске 8 декабря состоялась церемония вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Награду вручили коллективу ученых из России и Беларуси за «разработку инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства».



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Теги: Минск
 
 
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Председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков указал на особую важность данного направления.
 
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