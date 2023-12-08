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Премию Союзного государства в области науки и техники вручили в Минске
08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
8 декабря в Минске вручили премию Союзного государства за передовые разработки в науке и технике. Лауреатами стали исследователи-генетики, передает «МИР 24».
«ДНК-идентификация» – одна из союзных программ. Над ней работали 50 специалистов двух стран: от академиков до студентов. Так, на основе биологических материалов человека теперь можно узнать его цвет глаз, волос и даже возраст. Методику уже начали использовать в криминалистике.
Использовать разработки в будущем смогут и в медицине. Методика позволит распознать предрасположенность к болезням. Премию Союзного государства в области науки и техники присуждают каждые два года. Кроме нее, Беларусь и Россия планируют выделить финансирование на поддержку молодых ученых.
Ученые Беларуси и России уже подготовили концепцию второго этапа программы по идентификации ДНК. Будут исследовать биоматериалы растений, почв и животных.
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Лауреатами стали исследователи-генетики. Они разработали программу «ДНК-идентификация».
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