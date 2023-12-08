Премию Союзного государства в области науки и техники вручили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

8 декабря в Минске вручили премию Союзного государства за передовые разработки в науке и технике. Лауреатами стали исследователи-генетики, передает «МИР 24».

«ДНК-идентификация» – одна из союзных программ. Над ней работали 50 специалистов двух стран: от академиков до студентов. Так, на основе биологических материалов человека теперь можно узнать его цвет глаз, волос и даже возраст. Методику уже начали использовать в криминалистике.

Использовать разработки в будущем смогут и в медицине. Методика позволит распознать предрасположенность к болезням. Премию Союзного государства в области науки и техники присуждают каждые два года. Кроме нее, Беларусь и Россия планируют выделить финансирование на поддержку молодых ученых.

«Союзный бюджет не поскупится, чтобы молодых ученых поддержать за их разработки. Это, конечно, не только деньги для конкретного коллектива, это индикация внимания к тем людям, которые выбирают своей судьбой научный поиск. Мы это будем максимально поддерживать», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ученые Беларуси и России уже подготовили концепцию второго этапа программы по идентификации ДНК. Будут исследовать биоматериалы растений, почв и животных.