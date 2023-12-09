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Беларусь и Вьетнам подписали соглашение о взаимной отмене виз

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Вьетнам подписали соглашение о взаимной отмене виз
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соглашение о взаимной отмене виз подписали Беларусь и Вьетнам. Произошло это во время визита премьер-министра Романа Головченко в Ханой. Он провел переговоры с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В президентском дворце речь шла о расширении сотрудничества между странами. В первую очередь – в сфере экономики, передает «МИР 24».

Товарооборот в этом году уже превысил 200 миллионов долларов. Это не предел. Минск готов нарастить поставки мяса и тяжелой техники. В планах – создание белорусских предприятий во Вьетнаме. Такие примеры уже есть – производят тяжелую технику. Также Роман Головченко встретился с главой правительства Вьетнама.

«Экономика Беларуси активно развивается, на сегодняшний день темп роста ВВП достигает почти 104%, и это на фоне беспрецедентных и нелегитимных санкций. Мы признательны руководству Вьетнама и за готовность к сотрудничеству в новых условиях, и за стремление к выстраиванию и развитию взаимовыгодных отношений с нашей страной», – заявил премьер-министр Беларуси.

«Для нас Беларусь – это верный друг. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить правительство и народ Беларуси за то, что вы нам подарили медицинское оборудование в конце 2021 года. Вы помогли нам тогда, когда мы очень нуждались в этом», – отметил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь.

Делегацию из Беларуси во Вьетнаме приняли торжественно и тепло. Главы правительств выпили кофе в одном из уличных кафе и сходили на экскурсию в музей военной истории.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил с визитом Ханой.
 
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