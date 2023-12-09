Белорусские хирурги спасли новорожденную девочку с редким диагнозом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики из «Республиканского научно-практического центра детской хирургии» провели уникальную операцию. Им удалось спасти новорожденную девочку со сложным и редким диагнозом. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь Нэлла, так зовут новорожденную пациентку, наконец может вдохнуть полной грудью. Опасность для ее жизни миновала. Все 11 дней своей маленькой жизни девочка буквально задыхалась, к тому же весила меньше двух килограммов.

«Ребенок не мог дышать, потому что просвет трахеи был порядка одного миллиметра. И через этот просвет воздух не мог поставляться в легкие и функционировать систему кровообращения адекватно. И это препятствие, с другой стороны, создавало такую сложность в том, что обеспечить адекватную вентиляцию не было никакой возможности», – сообщил заведующий отделом детской хирургии РНПЦ Детской хирургии Андрей Заполянский.

Во время операции хирурги выполнили коррекцию врожденного порока. Для этого потребовалось полностью выключить дыхание девочки. Поддерживали аппаратно, 6 часов Нэлла провела на операционном столе.

«Для расширения просвета трахеи использовалось ее пересечение в самом узком месте. И за счет смещения двух полуокружностей просвет увеличили в два раза. И сейчас этот просвет составляет около 3-4 миллиметров, что, в принципе, укладывается в возрастные диаметры просвета трахеи», – указал заведующий Андрей Заполянский.

Диагноз стал для родителей Нэллы шоком. Перед тем, как дать комментарий СМИ, молодая мама долго настраивается.

«Мы очень рады, что все хорошо, что все ровно так, как есть сейчас, и благодарны врачам, хирургу Заполянскому. И нашему лечащему врачу Анне Александровне, что ребенок под присмотром. Мы очень ждем ее домой. Сейчас посещения почти нет, но так я приходила каждый день, и сейчас привожу вещи какие-то», – отметила мама пациентки Валерия.

Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести, стабильное. Ребенок спокоен и уже набирает вес.

«Мы стараемся максимально сейчас создать условия, чтобы кислород насыщал кровь, потому как еще у пациента этого, у девочки, была врожденная пневмония, поэтому надо какое-то время, чтобы легочная ткань отстроилась, и созрела легочная ткань, ушел воспалительный процесс, чтобы уже полностью дыхательные пути восстановились», – сказал заведующий отделом детской хирургии Заполянский.

На следующей неделе врачи планируют перевести маленькую пациентку из реанимации научно-практического центра детской хирургии в другой медцентр Минска. Там Нэлла пройдет реабилитацию уже вместе с мамой. Пациентов с подобным диагнозом в Беларуси немного. В год рождается несколько человек, но операции им проводят в более взрослом возрасте.