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Белорусские хирурги спасли новорожденную девочку с редким диагнозом
09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики из «Республиканского научно-практического центра детской хирургии» провели уникальную операцию. Им удалось спасти новорожденную девочку со сложным и редким диагнозом. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Теперь Нэлла, так зовут новорожденную пациентку, наконец может вдохнуть полной грудью. Опасность для ее жизни миновала. Все 11 дней своей маленькой жизни девочка буквально задыхалась, к тому же весила меньше двух килограммов.
Во время операции хирурги выполнили коррекцию врожденного порока. Для этого потребовалось полностью выключить дыхание девочки. Поддерживали аппаратно, 6 часов Нэлла провела на операционном столе.
«Для расширения просвета трахеи использовалось ее пересечение в самом узком месте. И за счет смещения двух полуокружностей просвет увеличили в два раза. И сейчас этот просвет составляет около 3-4 миллиметров, что, в принципе, укладывается в возрастные диаметры просвета трахеи», – указал заведующий Андрей Заполянский.
Диагноз стал для родителей Нэллы шоком. Перед тем, как дать комментарий СМИ, молодая мама долго настраивается.
Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести, стабильное. Ребенок спокоен и уже набирает вес.
На следующей неделе врачи планируют перевести маленькую пациентку из реанимации научно-практического центра детской хирургии в другой медцентр Минска. Там Нэлла пройдет реабилитацию уже вместе с мамой. Пациентов с подобным диагнозом в Беларуси немного. В год рождается несколько человек, но операции им проводят в более взрослом возрасте.
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Врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести, стабильное.
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