В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встретили Снегурочку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В поместье Деда Мороза на западе Беларуси открылся новогодний сезон. В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка. Она прибыла в компании главных зимних персонажей – матушки Зимы, Стужи, Вьюги и Метелицы.

У каждого своя миссия на праздники, все они будут помогать Деду Морозу. Детей ждут экскурсии в формате игры и ожившей сказки. Рабочий день главного белорусского Деда Мороза не нормирован, гостей принимает с шести утра и до полуночи.

В этом году поместью Деда Мороза исполняется 20 лет. Туда приезжают гости из стран СНГ и даже Китая. Еще больше людей шлют письма. Только в декабре пришло около 10 тысяч конвертов с желаниями.