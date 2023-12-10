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В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встретили Снегурочку

10.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встретили Снегурочку
 Фото: МТРК «Мир»

В поместье Деда Мороза на западе Беларуси открылся новогодний сезон. В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка. Она прибыла в компании главных зимних персонажей – матушки Зимы, Стужи, Вьюги и Метелицы.

У каждого своя миссия на праздники, все они будут помогать Деду Морозу. Детей ждут экскурсии в формате игры и ожившей сказки. Рабочий день главного белорусского Деда Мороза не нормирован, гостей принимает с шести утра и до полуночи.

В этом году поместью Деда Мороза исполняется 20 лет. Туда приезжают гости из стран СНГ и даже Китая. Еще больше людей шлют письма. Только в декабре пришло около 10 тысяч конвертов с желаниями.



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Внучка зимнего волшебника прибыла в компании главных зимних персонажей – матушки Зимы, Стужи, Вьюги и Метелицы.
 
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