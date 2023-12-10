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Заморозка людей, нюансы найма сотрудников и справедливые зарплаты: новости бизнеса за 4-10 декабря 2023 года
10.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Курсы валют, уникальное производство и английское право. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
1 января 2024 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси, которые значительно изменяют подходы к регулированию трудовых отношений. О ключевых новациях трудового законодательства, а также их влиянии на компании
В середине ноября в Беларуси приняли и официально опубликовали закон «Об изменении кодексов». Согласно документу, через год мы начнем пользоваться новой редакцией Гражданского кодекса, многие изменения в котором затрагивают бизнес. Директор юридической компании «Экономические споры» Сергей Белявский
Экономика для бизнеса
В октябре эксперты предсказали укрепление белорусского рубля. И курс национальной валюты «послушно» опустился до 3 рублей за доллар. Однако в последние две недели ситуация изменилась: значительный рост курса заставил белорусов нервничать. «Про бизнес» узнал у финансового аналитика Александра Шкута,
Полезное для бизнеса
Зарплаты — это вечная проблема бизнеса. Во-первых, затраты на персонал — самые высокие. Во-вторых, непонятно, сколько платить, чтобы и люди были довольны, и бизнес мог нормально развиваться, а не работать только на зарплаты сотрудников. Но в каком-то смысле эта проблема надуманная. Часто собственники либо не вникают в систему мотивации, либо просто жадничают. Консультант по стратегии и управлению изменениями Денис Санько
Истории бизнеса
«У каждого из нас должна быть мечта — то, к чему нужно стремиться. И это должно быть что-то, чего мы страстно желаем достичь. Эта цель должна стать притягательной и важной, как сама жизнь», — уверен директор ООО «Эклипс Кемикалс» Андрей Басаранович. Его компания — уникальное для Беларуси производство бытовой химии, которое он создал, чтобы сделать мир лучше. Предприниматель
Еще во время учебы Евгений Дырко решил, что в будущем у него будет свой бизнес. Так и получилось — уже в 24 года он стал работать на себя. Триггером выбора ниши стала случайно подсмотренная сцена в магазине: покупательница приобрела лакомства для собаки на $ 100. Прошло уже 10 лет, и компания «ЗооБизнесГрупп» поставляет корма и лакомства для животных в 1000 торговых объектов по всей Беларуси, продает их на маркетплейсах, а недавно создала собственный бренд корма и силикагелевого наполнителя для животных. «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
«Мне нравится мечтать, чтобы потом реализовывать эти мечты. Могу помочь вам загореться будущим, поверить, что оно возможно, и реализовать его», — говорит сам о себе председатель совета директоров компании «Криорус» Данила Медведев. Поэтому он называет себя прикладным футурологом. Почти 19 лет он пропагандирует в России трансгуманизм и развивает бизнес, который зарабатывает на криозаморозке людей или их мозга в надежде на «воскрешение» в будущем (кстати, Данила уже заморозил мозг совей бабушки). Это человек с нестандартными взглядами и на бизнес, и на технологии, и на людей. Мы
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Заморозка людей, нюансы найма сотрудников и справедливые зарплаты: новости бизнеса за 4-10 декабря 2023 года
Курсы валют, уникальное производство и английское право. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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