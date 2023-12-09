Тренер сборной Беларуси по фристайлу погиб в ДТП в 35 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В результате ДТП ушел из жизни старший тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик. Ему было 35 лет.

Спортсмена не стало 9 декабря. Мужчина попал в аварию в Минске, сообщил Олимпийский комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Максим Густик – бронзовый призер чемпионата мира (2015) в акробатике, победитель и призер этапов Кубка мира. В последние годы он занимал должность старшего тренера сборной Беларуси по лыжной акробатике.