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Тренер сборной Беларуси по фристайлу погиб в ДТП в 35 лет
09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В результате ДТП ушел из жизни старший тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик. Ему было 35 лет.
Спортсмена не стало 9 декабря. Мужчина попал в аварию в Минске, сообщил Олимпийский комитет Беларуси в своем Telegram-канале.
Максим Густик – бронзовый призер чемпионата мира (2015) в акробатике, победитель и призер этапов Кубка мира. В последние годы он занимал должность старшего тренера сборной Беларуси по лыжной акробатике.
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Максим Густик – бронзовый призер чемпионата мира (2015) в акробатике, победитель и призер этапов Кубка мира.
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