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Тренер сборной Беларуси по фристайлу погиб в ДТП в 35 лет

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В результате ДТП ушел из жизни старший тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик. Ему было 35 лет.

Спортсмена не стало 9 декабря. Мужчина попал в аварию в Минске, сообщил Олимпийский комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Максим Густик – бронзовый призер чемпионата мира (2015) в акробатике, победитель и призер этапов Кубка мира. В последние годы он занимал должность старшего тренера сборной Беларуси по лыжной акробатике.

Ранее ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Роман Чехманек. Он играл в составе сборной Чехии.



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Теги: Минск
 
 
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Максим Густик – бронзовый призер чемпионата мира (2015) в акробатике, победитель и призер этапов Кубка мира.
 
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