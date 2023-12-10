Жены послов и дипломатов провели в Минске благотворительную ярмарку «Елка добра»

Международной женский клуб жен послов и дипломатов объединил в Минске представителей 30 стран. Они встретились на традиционной предновогодней ярмарке «Елка добра». Участники представят национальные блюда, товары, сувениры и лотерею. Все вырученные средства пойдут на благотворительность, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Бешбармак и плацинды, индийский чай и азербайджанская долма – по запаху на этой ярмарке можно составить дипломатическую карту Беларуси. Национальную кухню представили посольства разных стран, которые работают в Беларуси.
«Это наши национальные манты. Но мы, учитывая вкусы белорусов, сделали с тыквой и мясом. Здесь и много других блюд. Наши родители, братья, сестры, друзья сплотились. Отправили нам все, что нужно. А здесь уже готовили», – сказала супруга консула Республики Кыргызстан Рахат Арыкбаева.
Стол широк, как и душа. Самая масштабная площадка у российского посольства. Сразу в нескольких локациях. Пока одни расписывают пряники и матрешек, другие охотятся за народными старинными промыслами.
«Я вижу, что уже большое количество товаров куплено. И платки, и финифть, и гжель. Елочные игрушки ручной работы куплены. Очень широко разошлись российские сладости», – говорит первый секретарь посольства Российской Федерации в Беларуси Карина Багиева.
Одна из новинок ярмарки – елка добра. Вместо игрушек на ней записки с желаниями воспитанников Узденского детского дома и детей с особенностями развития.
«Молдова всегда старается участвовать в таких мероприятиях. Мы стараемся осуществить детские мечты и подарить праздник в наши непростые времена», – поделилась супруга Временного поверенного в делах Молдовы в Беларуси Татьяна Мыйня.
Минскому женскому клубу более 30 лет. Участники – жены послов, дипломатов и иностранные представители. Всего около 50 человек. Главное, ради чего собираются – организовать помощь конкретным нуждающимся людям.
«У нас есть определенная сумма, которую мы планируем раздать. Это то, что у нас было собрано до этого, и средства, которые будут собраны сейчас. Я надеюсь, что мы сегодня соберем достаточно средств, чтобы в дальнейшем оказать благотворительную помощь уже целевую, направленную непосредственно для детей с особенностями, для детей-инвалидов», – отметила супруга посла Республики Казахстан, президент Минского международного женского клуба Софья Дарова.
«Цель мероприятия – проявить заботу о детях, о стариках, о тех, кому сегодня особенно нужна рука помощи, кто оказался в непростых жизненных условиях. В свою очередь жены послов и дипломатов Беларуси, работающие в разных странах, тоже принимают участие в подобного рода ярмарках», – сообщила супруга министра иностранных дел Беларуси Людмила Алейник.
Свою лепту в копилку добра внесли и простые белорусы. По их словам, в этом районе Минска подобных масштабных ярмарок еще не было. Завтра праздник продолжится. Подарки от спонсоров отвезут в детские дома и интернаты Беларуси.