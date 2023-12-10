Лукашенко: Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом африканской страны, передает телеканал «МИР 24».

В Малабо лидера Беларуси встретили с высшими почестями и национальным колоритом. Официальная церемония встречи прошла у «Дворца народов» – с красной дорожкой, оркестром и ротой почетного караула. В Экваториальной Гвинее Беларусь уже называют другом.

«Глобальная ситуация такова, что сотрудничать нужно очень быстро и сообща. Справляться в одиночку тяжело. Руководство Экваториальной Гвинеи уверено, что при поддержке Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития», – отметил министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ.

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