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Лукашенко: Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию

10.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом африканской страны, передает телеканал «МИР 24».

В Малабо лидера Беларуси встретили с высшими почестями и национальным колоритом. Официальная церемония встречи прошла у «Дворца народов» – с красной дорожкой, оркестром и ротой почетного караула. В Экваториальной Гвинее Беларусь уже называют другом.

«Глобальная ситуация такова, что сотрудничать нужно очень быстро и сообща. Справляться в одиночку тяжело. Руководство Экваториальной Гвинеи уверено, что при поддержке Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития», – отметил министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ.

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«Беларусь – это страна, у которой большой научный потенциал, который нам нужен. И огромный потенциал в сельскохозяйственной деятельности, здравоохранении», – добавил посол Экваториальной Гвинеи в Беларуси по совместительству Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Минск готов помочь африканским партнерам с поставками сельхозтехники и обучением агрономов. Кроме того, есть планы по добыче в Экваториальной Гвинее полезных ископаемых. В ближайшие семь лет страны намерены довести товарооборот до ста миллионов долларов. Активное сотрудничество развивается и в сфере здравоохранения. Белорусские врачи уже начали обучение коллег в больницах Экваториальной Гвинеи.



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Теги: Минск
 
 
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В Малабо белорусского лидера встретили с высшими почестями и национальным колоритом.
 
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