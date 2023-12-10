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Лукашенко: Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию
10.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом африканской страны, передает телеканал «МИР 24».
В Малабо лидера Беларуси встретили с высшими почестями и национальным колоритом. Официальная церемония встречи прошла у «Дворца народов» – с красной дорожкой, оркестром и ротой почетного караула. В Экваториальной Гвинее Беларусь уже называют другом.
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В Малабо белорусского лидера встретили с высшими почестями и национальным колоритом.
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