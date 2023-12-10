Мемориальный комплекс «Озаричи» открыли после реконструкции в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси после реконструкции открыли мемориальный комплекс на месте концлагеря «Озаричи». Во время Великой Отечественной войны в нем погибли более 20 тысяч человек, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Озаричи» называли живым щитом вермахта. Под видом эвакуации фашисты согнали на территорию, огороженную колючей проволокой, более 50 тысяч мирных жителей. Именно здесь гитлеровцы впервые применили бактериологическое оружие. Узников заражали сыпным тифом. Так фашисты надеялись задержать наступление Красной армии.

«Наши люди лежали прямо на снегу, считайте, в воде. Очень страшно было. В лагере нас не кормили, воды не было, люди голодные, мокрые. Сесть даже негде было. В лагере очень много было трупов: труп на труп складывали и садились, чтобы немножко отдохнуть», – поделилась воспоминаниями узница концлагеря «Озаричи» Тамара Лавецкая.

После реконструкции мемориального комплекса появился музейный павильон. Здесь установили первый в Беларуси знак в память о военных медиках, которым удалось остановить распространение тифа.

«Это невообразимая дикость, которая нашла воплощение в совершенных здесь злодеяниях. Преступления, которые совершены здесь, они уму не постижимы», – отметила руководитель музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти Зинаида Хлебовец.

На церемонию открытия пришли почти две тысячи человек. Среди них бывшие узники Озаричского лагеря смерти, неравнодушные белорусы и специалисты, которые участвовали в создании комплекса.

«Задача стояла дать людям больше информации. Не только образными решениями, а в лоб, чтобы все это можно было увидеть в реальности», – пояснил главный архитектор проекта Сергей Первицкий.

Лагерь «Озаричи» просуществовал всего десять дней. Но за это время в нем погибли более 20 тысяч человек. Около 34 тысяч узников освободили советские войска.

«Палачи «Озаричей» понесли наказание – и в ходе Минского процесса были казнены, и в ходе Гомельского процесса, и в ходе Брянского процесса. Генералы, которые отдавали приказ уничтожать людей столь изуверским способом, по законам военного времени либо были казнены, либо приговорены к 25 годам каторжных работ», – рассказал прокурор Гомельской области Виктор Морозов.

Во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси оккупанты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения советских граждан.