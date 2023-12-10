Лукашенко: Народы мира осознают, что будущее за Африкой и пришло ее время

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Сейчас время Африки» – так о будущем южного континента высказался Александр Лукашенко. В эти дни белорусский лидер посещает Экваториальную Гвинею. Накануне у него прошли переговоры с президентом африканской республики Теодоро Обиангой Нгемой Мбасого. О чем договорились главы государств, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Встречали Александра Лукашенко колоритно: громкие песни и танцы в национальных костюмах. Это первый визит лидера в Экваториальную Гвинею. Сотрудничать с Беларусью африканская страна начала в этом году. Совместную работу уже называют «впечатляющим рывком».

«Народы мира осознают, в большинстве своем осознали, что будущее за Африкой. Пришло время Африки. Скажу откровенно, что будет очень сложно таким странам, как Экваториальная Гвинея, Беларусь, устоять в одиночку в этом безумном мире. Для того, чтобы не просто выстоять, а занять свое место в этом бурно меняющемся мире, чтобы не погибнуть, не сгинуть, мы должны быть ближе друг к другу», – заявил президент Беларуси.

Почти половина природных ресурсов планеты находится в Африке. Александр Лукашенко считает, что они должны работать во благо. У южных стран уже есть политическая независимость. Сейчас время – за экономической. Беларусь готова помочь – стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию. В это же время для Минска сотрудничество с Малабо – ворота на африканский континент.

«Меня поразили слова вашего президента во время переговоров в Минске и здесь. Человек искренне признался, что будто бы совершил какую-то ошибку. Он тогда сказал: «Я стремился в этой стране строить и развивать инфраструктуру, и немножко подотстал в обеспечении народа Экваториальной Гвинеи. Я должен был больше сделать, чтобы накормить и одеть людей». Тогда я ему сказал прямо: «Вы можете рассчитывать на Беларусь. У нас есть те технологии, знания, опыт, образование, которыми мы можем поделиться», – отметил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, страны не должны импортировать те продукты, которые могут производить сами. На старте во многих сферах африканским коллегам помогут белорусы. План сотрудничества на два года Минск и Малабо закрепили в дорожной карте. В нем 15 направлений.

«Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих: у нас дома есть им чем заниматься. Работать будут ваши люди. Наша задача – научить этих людей», – подчеркнул лидер Беларуси.

У стран уже есть больше 70 перспективных проектов. Это строительство агрогородка, создание завода по производству строительного кирпича, электрификация удаленных районов. В белорусских медвузах выделят квоты для экватогвинейских студентов. Для врачей создадут программы переподготовки.

10 декабря белорусский лидер посещает новую строящуюся столицу Экваториальной Гвинеи – город Сьюдад-де-ла-Пас. С испанского название переводится как «Город мира».