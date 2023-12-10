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Лукашенко: Народы мира осознают, что будущее за Африкой и пришло ее время
10.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Сейчас время Африки» – так о будущем южного континента высказался Александр Лукашенко. В эти дни белорусский лидер посещает Экваториальную Гвинею. Накануне у него прошли переговоры с президентом африканской республики Теодоро Обиангой Нгемой Мбасого. О чем договорились главы государств, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Встречали Александра Лукашенко колоритно: громкие песни и танцы в национальных костюмах. Это первый визит лидера в Экваториальную Гвинею. Сотрудничать с Беларусью африканская страна начала в этом году. Совместную работу уже называют «впечатляющим рывком».
Почти половина природных ресурсов планеты находится в Африке. Александр Лукашенко считает, что они должны работать во благо. У южных стран уже есть политическая независимость. Сейчас время – за экономической. Беларусь готова помочь – стать для Экваториальной Гвинеи мостом в Евразию. В это же время для Минска сотрудничество с Малабо – ворота на африканский континент.
По мнению белорусского лидера, страны не должны импортировать те продукты, которые могут производить сами. На старте во многих сферах африканским коллегам помогут белорусы. План сотрудничества на два года Минск и Малабо закрепили в дорожной карте. В нем 15 направлений.
У стран уже есть больше 70 перспективных проектов. Это строительство агрогородка, создание завода по производству строительного кирпича, электрификация удаленных районов. В белорусских медвузах выделят квоты для экватогвинейских студентов. Для врачей создадут программы переподготовки.
10 декабря белорусский лидер посещает новую строящуюся столицу Экваториальной Гвинеи – город Сьюдад-де-ла-Пас. С испанского название переводится как «Город мира».
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Лидер Беларуси прибыл в Экваториальную Гвинею. Сотрудничать с Беларусью африканская страна начала в этом году.
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