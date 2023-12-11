Дары Полесья. Как Александр Лукашенко в Китай ездил

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прием на высшем уровне на этой неделе оказали президенту Беларуси Александру Лукашенко в Китае. Белорусский лидер посетил с рабочим визитом Пекин . С собой он привез корзину даров Полесья, а обратно увез немного китайской души, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Визит Александра Лукашенко рабочий, но больше напоминает встречу друзей. Председатель КНР Си Цзиньпин принимает Александра Лукашенко в государственной резиденции «Дяоюйтай». Ей более 800 лет. В загородный дворец китайские императоры приезжали отдохнуть и порыбачить. Терраса для ловли рыбы по-китайски «дяоюйтай».

Как и положено друзьям, Александр Лукашенко приехал к Си Цзиньпину не с пустыми руками. В корзине – сыр, мясные деликатесы, шоколад и хлеб.

«Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже новинки», – отметил президент Беларуси.

Китайцы давно полюбили белорусские продукты. Полторы сотни пищевых предприятий уже торгуют в Поднебесной. Вот и на выставке в Шанхае, которая прошла накануне президентского визита, в топе оказалась домашняя смаженка – пицца по-белорусски.

«Мы делали с колбаской, с нашим сыром. Я отдал 470 кусочков. Это была самая длинная очередь по всему павильону. Поэтому Беларусь рулит», – сказал повар Антон Каленик.

Линтао Ли учился в России и уже 20 лет продвигает белорусские продукты на китайском рынке. Теперь решил построить завод и выпускать мороженое. Сырье и рецепт – из Слуцка.

«Когда мы с Беларусью работаем, я ничего не боюсь. В прошлом году – 50 миллионов долларов закупки. Если с другой страной мы боимся, то с Беларусью ничего не боимся», – сказал дистрибьютор белорусских товаров в Китае Линтао Ли.

Бизнес-идею отечественным производителям подсказал Александр Лукашенко. Предложил делать популярные в Китае конфеты из сухого молока.

«Очень приятные на вкус. Две таблеточки на чашку теплой воды и как молоко получается», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.«Честно говоря, когда Николай привез их мне из Китая, я попробовал сам, конечно, это не для меня. Но дети маленькие с величайшим удовольствием», – отметил Александр Лукашенко.