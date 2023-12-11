|
Дары Полесья. Как Александр Лукашенко в Китай ездил
11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прием на высшем уровне на этой неделе оказали президенту Беларуси Александру Лукашенко в Китае.
Визит Александра Лукашенко рабочий, но больше напоминает встречу друзей. Председатель КНР Си Цзиньпин принимает Александра Лукашенко в государственной резиденции «Дяоюйтай». Ей более 800 лет. В загородный дворец китайские императоры приезжали отдохнуть и порыбачить. Терраса для ловли рыбы по-китайски «дяоюйтай».
Как и положено друзьям, Александр Лукашенко приехал к Си Цзиньпину не с пустыми руками. В корзине – сыр, мясные деликатесы, шоколад и хлеб.
«Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже новинки», – отметил президент Беларуси.
Китайцы давно полюбили белорусские продукты. Полторы сотни пищевых предприятий уже торгуют в Поднебесной. Вот и на выставке в Шанхае, которая прошла накануне президентского визита, в топе оказалась домашняя смаженка – пицца по-белорусски.
«Мы делали с колбаской, с нашим сыром. Я отдал 470 кусочков. Это была самая длинная очередь по всему павильону. Поэтому Беларусь рулит», – сказал повар Антон Каленик.
Линтао Ли учился в России и уже 20 лет продвигает белорусские продукты на китайском рынке. Теперь решил построить завод и выпускать мороженое. Сырье и рецепт – из Слуцка.
«Когда мы с Беларусью работаем, я ничего не боюсь. В прошлом году – 50 миллионов долларов закупки. Если с другой страной мы боимся, то с Беларусью ничего не боимся», – сказал дистрибьютор белорусских товаров в Китае Линтао Ли.
Бизнес-идею отечественным производителям подсказал Александр Лукашенко. Предложил делать популярные в Китае конфеты из сухого молока.
«Очень приятные на вкус. Две таблеточки на чашку теплой воды и как молоко получается», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.«Честно говоря, когда Николай привез их мне из Китая, я попробовал сам, конечно, это не для меня. Но дети маленькие с величайшим удовольствием», – отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались больше трех часов. Говорили о глобальной экономике и политике.
«В современном мире происходят тектонические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое происходящее для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания единой судьбы человечества», – сказал председатель КНР.
«Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен великому Китаю», – подчеркнул президент Беларуси.
Еще один
Си Цзиньпин в долгу не остался: «Шелковая вышивка из провинции». «А я только хотел сказать, чтобы Китай нам подарил картину для Дворца Независимости, чтобы там душа была китайская», – сказал белорусский лидер.
Корзина китайских яблок – скорее, символический подарок. По фэн-шуй этот фрукт связан со здоровьем и гармонией в доме. А иероглиф «мир» можно перевести как «яблоко». Красное – символ счастья. Такого же алого цвета и спортивный костюм от Си Цзиньпина для Николая Лукашенко. А вечером хоккей со студентами Пекинского университета. Александр Лукашенко по традиции под номером один. С сыном Николаем в одной команде.
Противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу команды Александра Лукашенко, но сувениры от президента Беларуси достались всем, а значит, победила дружба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот между Беларусью и Китаем превысил шесть миллиардов долларов. Республика – в тройке лидеров по поставкам в Поднебесную калийных удобрений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)