Огни на главной елке Беларуси зажгли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске зажгли главную елку страны. Увидеть это и поучаствовать в церемонии пришли тысячи белорусов. Одновременно яркую иллюминацию включили по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Огни зажглись, и главную елку страны теперь видно издалека. Высота этого символа Нового года – 30 метров. Это как десятиэтажный дом. Расположилась она на проспекте Независимости, в самом сердце столицы.

Подготовку к праздникам начали еще в конце ноября. Городские службы монтировали и украшали дерево днем и ночью. На нем висит больше трех тысяч игрушек и километры гирлянд. По задумке авторов главная елка станет похожа на большой телеэкран. Цвета в этом году традиционные.

«Елка должна приносить какое-то праздничное настроение. Соответственно, сочетание красного и золота всегда возникает какое-то вот новогоднее, рождественское настроение, чтобы люди понимали, что скоро Новый год и Рождество», – объяснил начальник рекламного производства Владимир Вершинин.

На площади вокруг елки возвели праздничный город. Беседки, дома и арки с подсветкой сразу приглянулись любителям красивых селфи. Дополнили праздник Дед Мороз, Снегурочка и десятки других сказочных персонажей.

«Настроение очень хорошее, очень рада, что сюда приехала. Елка очень красивая, и вообще площадь вся красивая», – сказала минчанка Полина.

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