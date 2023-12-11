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Огни на главной елке Беларуси зажгли в Минске

11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Огни на главной елке Беларуси зажгли в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске зажгли главную елку страны. Увидеть это и поучаствовать в церемонии пришли тысячи белорусов. Одновременно яркую иллюминацию включили по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Огни зажглись, и главную елку страны теперь видно издалека. Высота этого символа Нового года – 30 метров. Это как десятиэтажный дом. Расположилась она на проспекте Независимости, в самом сердце столицы.

Подготовку к праздникам начали еще в конце ноября. Городские службы монтировали и украшали дерево днем и ночью. На нем висит больше трех тысяч игрушек и километры гирлянд. По задумке авторов главная елка станет похожа на большой телеэкран. Цвета в этом году традиционные.

«Елка должна приносить какое-то праздничное настроение. Соответственно, сочетание красного и золота всегда возникает какое-то вот новогоднее, рождественское настроение, чтобы люди понимали, что скоро Новый год и Рождество», – объяснил начальник рекламного производства Владимир Вершинин.

На площади вокруг елки возвели праздничный город. Беседки, дома и арки с подсветкой сразу приглянулись любителям красивых селфи. Дополнили праздник Дед Мороз, Снегурочка и десятки других сказочных персонажей.

«Настроение очень хорошее, очень рада, что сюда приехала. Елка очень красивая, и вообще площадь вся красивая», – сказала минчанка Полина.

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«Очень здорово, классно, что пришли сюда, приехали специально на такое мероприятие. Это большой повод. Нам понравилось безумно. Дочка хоть не понимает, но кричала там безумно все равно! Понимала все, нам понравилось», – поделились туристы из Гомельской области Вероника и Кирилл.

Новогоднюю иллюминацию зажгли по всей стране и положили старт праздничным мероприятиям. Главные из них начнутся 23 декабря. Всего в столице «выросло» 27 рождественских елок. У каждой – уникальные стиль и задумка. Но неизменно одно – обилие украшений и гирлянд и подаренного праздничного настроения.



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Теги: Минск
 
 
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На новогоднем дереве висит больше трех тысяч игрушек и километры гирлянд.
 
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