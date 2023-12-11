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Огни на главной елке Беларуси зажгли в Минске
11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске зажгли главную елку страны. Увидеть это и поучаствовать в церемонии пришли тысячи белорусов. Одновременно яркую иллюминацию включили по всей стране, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Огни зажглись, и главную елку страны теперь видно издалека. Высота этого символа Нового года – 30 метров. Это как десятиэтажный дом. Расположилась она на проспекте Независимости, в самом сердце столицы.
Подготовку к праздникам начали еще в конце ноября. Городские службы монтировали и украшали дерево днем и ночью. На нем висит больше трех тысяч игрушек и километры гирлянд. По задумке авторов главная елка станет похожа на большой телеэкран. Цвета в этом году традиционные.
На площади вокруг елки возвели праздничный город. Беседки, дома и арки с подсветкой сразу приглянулись любителям красивых селфи. Дополнили праздник Дед Мороз, Снегурочка и десятки других сказочных персонажей.
«Настроение очень хорошее, очень рада, что сюда приехала. Елка очень красивая, и вообще площадь вся красивая», – сказала минчанка Полина.
Новогоднюю иллюминацию зажгли по всей стране и положили старт праздничным мероприятиям. Главные из них начнутся 23 декабря. Всего в столице «выросло» 27 рождественских елок. У каждой – уникальные стиль и задумка. Но неизменно одно – обилие украшений и гирлянд и подаренного праздничного настроения.
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На новогоднем дереве висит больше трех тысяч игрушек и километры гирлянд.
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