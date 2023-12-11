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Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

11.12.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

8 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премия потребительского признания «Народная Марка», которая из года в год определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг массового спроса путем голосования потребителей в средствах массовой информации.

Подведение итогов и объявление брендов-лидеров рынка стали уже хорошей ежегодной традицией: в течение многих лет награды Премии являются престижным символом народной любви и доверия к производителям. Логотип и фирменные атрибуты Премии давно приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси благодаря присутствию на упаковках товаров и в рекламных коммуникациях ведущих брендов нашей страны, сформировавших своеобразное объединение лидеров рынка, которые сумели завоевать сердца потребителей.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

В этом году голосование Премии проходило в СМИ во всех регионах Беларуси и каждый желающий мог принять участие. В анкетах голосования нет вариантов ответов. В каждой из категорий анкеты содержали лишь один вопрос — «Какую марку Вы считаете лучшей в своей категории, какой отдаете предпочтение и готовы рекомендовать?» — ответив на который потребители сами называли любимые бренды.

Примечательно, что в течение многих лет по признанию потребителей, в большинстве номинаций Премии «Народная Марка» лидируют товары и услуги, произведенные в Беларуси. Покупатели с радостью отдают свои голоса в поддержку отечественных производителей, тем самым демонстрируя доверие и любовь к их продукции.

Победители Премии «Народная Марка 2024»:

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

 

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

 

Призеры Премии «Народная Марка»:

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

Финалисты Премии «Народная Марка»:

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

В Премии «Народная Марка» также сложилась хорошая традиция поощрять бренды, которые каждый год на протяжении многих лет продолжают радовать потребителей своими товарами и услугами, сохраняя их доверие и любовь. В этом году Наблюдательный совет учредил 7 наград в четырех специальных номинация: Устойчивый успех, Народное признание, Региональный бренд, Социально-ответственный бренд.

Итоги потребительских предпочтений: Народная марка

Как отмечают победители, призеры и финалисты Премии, признание потребителей — это не только награда и большой кредит доверия, но и большая ответственность, чтобы делать продукцию и услуги еще лучше, а маркетинговые решения еще более интересными.

 
 
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8 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премия потребительского признания «Народная Марка», которая из года в год определяет...
 
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