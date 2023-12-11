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Александр Лукашенко прибыл в Кению с рабочим визитом

11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению. На сайте президента Республики Беларусь говорится, что у трапа его встретил министр сельского хозяйства и животноводства принимающей страны Митика Линтури, передает телеканал «МИР 24».

Ранее в этом месяце Лукашенко наносил визиты в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и Экваториальную Гвинею, где с президентом Теодоро Обианг Нгема Мбасого были подписаны соглашения о сотрудничестве. Также белорусский лидер поговорил с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном в его резиденции в Абу-Даби.



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Президента Беларуси встретил министр сельского хозяйства принимающей страны.
 
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