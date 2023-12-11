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Александр Лукашенко прибыл в Кению с рабочим визитом
11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению. На сайте президента Республики Беларусь говорится, что у трапа его встретил министр сельского хозяйства и животноводства принимающей страны Митика Линтури, передает телеканал «МИР 24».
Ранее в этом месяце Лукашенко наносил визиты
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Президента Беларуси встретил министр сельского хозяйства принимающей страны.
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