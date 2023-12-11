Александр Лукашенко прибыл в Кению с рабочим визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению. На сайте президента Республики Беларусь говорится, что у трапа его встретил министр сельского хозяйства и животноводства принимающей страны Митика Линтури, передает телеканал «МИР 24».