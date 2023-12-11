|
Лукашенко предложил президенту Кении составить план развития сотрудничества
11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У президента Беларуси продолжаются официальные визиты в страны африканского континента. Накануне Александр Лукашенко
У трапа самолета белорусского лидера встретил министр сельского хозяйства и животноводства Кении. С этой африканской страной Александр Лукашенко собирается выйти на конкретный план сотрудничества. Минск и Найроби могут работать в торговой и инвестиционной сферах. Глава Беларуси уже провел переговоры со своим коллегой Уильямом Руто.
Лукашенко отметил, что у Беларуси уже есть успешные примеры дорожных карт с другими африканскими странами. По мнению белорусского лидера, составить подобный план развития Минск и Найроби смогут быстро.
Приглашение в гости получил и кенийский президент. Александр Лукашенко предложил Уильяму Руто посетить Минск в следующем году. При этом белорусский лидер подчеркнул, что коллеге будут рады в любое время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению белорусского лидера, разработать дорожную карту Минск и Найроби смогут быстро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)