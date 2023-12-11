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Лукашенко предложил президенту Кении составить план развития сотрудничества

11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил президенту Кении составить план развития сотрудничества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

У президента Беларуси продолжаются официальные визиты в страны африканского континента. Накануне Александр Лукашенко прибыл в Кению, передает «МИР 24».

У трапа самолета белорусского лидера встретил министр сельского хозяйства и животноводства Кении. С этой африканской страной Александр Лукашенко собирается выйти на конкретный план сотрудничества. Минск и Найроби могут работать в торговой и инвестиционной сферах. Глава Беларуси уже провел переговоры со своим коллегой Уильямом Руто.

«Ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику африканского континента. Мы с вами приняли решение о том, что интенсифицируем наши отношения. Значит, группы специалистов с нашей стороны и группы специалистов с вашей стороны должны обменяться визитами, близко познакомиться со странами и уже начертать этот конкретный план действий», – заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что у Беларуси уже есть успешные примеры дорожных карт с другими африканскими странами. По мнению белорусского лидера, составить подобный план развития Минск и Найроби смогут быстро.

Приглашение в гости получил и кенийский президент. Александр Лукашенко предложил Уильяму Руто посетить Минск в следующем году. При этом белорусский лидер подчеркнул, что коллеге будут рады в любое время.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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По мнению белорусского лидера, разработать дорожную карту Минск и Найроби смогут быстро.
 
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