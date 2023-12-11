Избирательные комиссии сформировали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для единого дня голосования в Беларуси сформировали избирательные комиссии. Они подготовят и обеспечат проведение выборов депутатов в феврале следующего года. Всего избиркомов будет почти 1 400 – по областям, округам, городам и селам, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В состав избирательных комиссий войдут около 9 600 человек. Больше половины выдвинули политические партии и другие общественные объединения. В состав участковых комиссий войдут обычные граждане, трудовые коллективы тоже направят своих представителей. При этом все они должны будут соответствовать ряду требований.

«В составы комиссии не могут входить судьи, председатели соответствующих местных исполнительных распорядительных органов, прокуроры, все остальные требования, собственно, связаны с наличием избирательного права у граждан, которые выдвигаются в соответствующие комиссии», – рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.

Страна готовится к избирательной кампании . Впервые в один день белорусы выберут депутатов Палаты представителей и местных советов. Такой формат появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса.

Участков для голосования за границей не будет. Причина – в небольшом числе таких голосующих. Но право отдать свой голос у белорусов зарубежья остается. Это можно будет сделать внутри страны проживания в досрочные дни голосования: с 20 по 24 февраля.