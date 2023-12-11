|
Избирательные комиссии сформировали в Беларуси
11.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для единого дня голосования в Беларуси сформировали избирательные комиссии. Они подготовят и обеспечат проведение выборов депутатов в феврале следующего года. Всего избиркомов будет почти 1 400 – по областям, округам, городам и селам, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В состав избирательных комиссий войдут около 9 600 человек. Больше половины выдвинули политические партии и другие общественные объединения. В состав участковых комиссий войдут обычные граждане, трудовые коллективы тоже направят своих представителей. При этом все они должны будут соответствовать ряду требований.
Страна готовится к
Участков для голосования за границей не будет. Причина – в небольшом числе таких голосующих. Но право отдать свой голос у белорусов зарубежья остается. Это можно будет сделать внутри страны проживания в досрочные дни голосования: с 20 по 24 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день голосования пройдет 25 февраля следующего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)