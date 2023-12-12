«Видел, как отец-учитель ушел на авторынок, и понял, что рассчитывать могу только на себя». Парень из Гомеля поработал в EPAM, а потом создал стартап с оценкой в $ 5 млн

Источник материала: ProBusiness



Виталий Крупенько. Фото предоставлены героем статьи.

Виталий Крупенько еще в детстве понял, что собственный бизнес — лучший шанс на финансовую свободу. Однако пошел учиться на физика-ядерщика. Параллельно он выучил несколько языков программирования и пошел набираться опыта в крупные компании. Теперь Виталий фаундер сервиса DeepMate , который помогает рекрутерам проводить собеседования. «Про бизнес» узнал у стартапера о пути в предпринимательство, работе в найме и нюансах сервиса.

«В школе я начал писать код и изучать разные языки программирования»

— Я родился в Гомеле в семье учителей. В школе соображал хорошо, но на некоторых предметах мне просто не хватало терпения. Только когда закончил университет и столкнулся с прикладными задачами, понял, для чего нужны были те или иные формулы, что дает градиент, распределение по объему или колокольчик Гаусса. Все это нам преподавали слишком академически, система образования не позволяла уделить достаточно внимания каждому, чтобы раскрыть его особенности. Моя, например, в том, что я понимаю все только через практику.

В 90-х выживать было очень тяжело, поэтому отец стал работать на авторынке. Я периодически ему там помогал. И, видя его путь, я все больше понимал, что рассчитывать в жизни надо в большей мере на себя. В то время у меня и сформировалось убеждение, что стоит делать что-то свое.





В школе я начал писать код и изучать разные языки программирования. К третьему курсу университета мог хоть что-то написать на 4−5 языках. И примерно в это же время, будучи студентами, мы с друзьями пытались брать какие-то заказы по разработке сайтов и двигаться в направлении предпринимательства. У нас даже было ИП специально для этого. Программирование у меня — непрофильное образование. Я физик-ядерщик. Языки программирования я учил сам по книжкам. Курсов в то время было мало, в основном это все была самодобываемая информация. Мне всегда было проще взять какой-то мануал, примеры и пойти их воспроизводить, пока я не пойму, как это работает.

На 3-м курсе я попал на стажировку в IBA. Там я работал как MSI-пакер — был интересный опыт. После я поработал Java-разработчиком пару лет. Параллельно все это время мы с друзьями пытались как-то развиваться и делать какие-то проекты. В 2007 году у меня был условный штат из 10 человек, которые работали над заказами, — такой небольшой аутсорс.

Дальше были уже продуктовые проекты — система управления умным домом, свой поисковик, система таск-трекинга. Чего мы только ни попробовали…

«Я сделал много ошибок и понял, что стоит еще поработать в найме, чтобы набраться опыта»

Получилось, что я очень рано заскочил во все это самостоятельное движение с предпринимательством. Первую команду собрал, когда только закончил университет. Мне тогда было 23 года. Я зашел без опыта и, естественно, наделал кучу ошибок, но постепенно доучивался, проходил курсы по управлению проектами и бизнес-процессами, чтобы все систематизировать и более эффективно развиваться.





Но меня все равно не покидало ощущение, что толкаю тележку впереди себя, что являюсь источником истины для всей компании. А это морально тяжело, особенно когда тебе еще самому нужно многому учиться. В какой-то момент я переосмыслил свой карьерный путь и цели. В это же время пришло предложение поработать в EPAM — я решил, что надо попробовать.

Я сознательно пошел в найм, чтобы еще раз посмотреть на более крутых специалистов и поучиться у них. Узнать как они работают, систематизируют процессы, что поменялось за время моего отсутствия в крупных компаниях… Там я понял свои сильные и слабые стороны, а также осознал, какими темпами идет прогресс и насколько важно адекватно понимать, что происходит вокруг.

В IT очень много крутых профессионалов, но они редко касаются каких-то других областей знаний, свойственных для неайтишных бизнесов. У меня был разный бэкграунд и я увидел, какую пользу могу принести. В то же время, я и многому научился сам.

Тогда же я дал себе обещание, что больше не буду делать проекты просто потому, что хочу что-то свое. Это так себе стимул для бизнеса. Меня часто спрашивали, почему я не запускаю стартап. И я всегда отвечал, что мне не хочется запустить что-то просто ради запуска. Работать над своим проектом — это, конечно, классно, но когда работаешь в найме, у тебя есть оплачиваемый отпуск и выходные. Это тоже чего-то стоит. Я заключил с собой внутренний контракт: если будет идея и продукт, который перспективен и в который хочется дальше вкладывать силы, и это, по крайней мере, на уровне допущений имеет перспективу продаж — тогда да.





«Плюс работы в больших компаниях — развитый инструментарий, в компаниях поменьше этого сильно не хватает»

Хорошим триггером стал переход из EPAM в iTechArt. В EPAM очень развитый инструментарий, там очень много всего на все случаи жизни, куча людей, которые тебе помогают по каким-то поддерживающим процессам и т.д. Это плюсы больших развитых компаний. Минус лишь в том, что там медленнее принимают решения. В iTechArt инструментария было меньше, а свободы действий стало больше. Многое приходилось держать в голове или гугл-табличках. Когда начиналось кросс-департаментное взаимодействие, становилось трудно.

Я заходил в iTechArt, чтобы растить новые команды, и у меня было две волны интенсивного найма, собеседований, подготовки людей к клиентским собеседованиям. C лета 2021 года у меня все вертелось вокруг собеседований и людей. Я практически не касался управления проектами и не влазил в планирование каких-то вещей, связанных с продуктами — я занимался командой. Как только сильно выросла нагрузка по собеседованиям, сразу стало очевидно, насколько не хватает хорошего инструментария. Так родилась идея продукта, который бы помогал с решением этой проблемы. К моменту запуска мы определились с названием и выбрали DeepMate.





Сейчас мы выпустили MVP с основным функционалом: подготовка вопросов к интервью, проведение самого интервью и сбор фидбэка. На текущей стадии мы хотим собрать данные о пользовательском опыте и дальше расширять функционал. Сейчас при подготовке пользователь может сгенерировать вопросы, выбрать из них и/или добавить свои. Это делается, исходя из названия позиции. Также, можно добавить CV кандидата или описание позиции, тогда вопросы будут более точными.

После этого пользователь может зайти на звонок. В нашей платформе есть два типа звонка — live и self-assessment. Live — это когда заходит рекрутер, видит все вопросы и задает их кандидату. Кандидат при этом видит только рекрутера, для него это обычный видеозвонок. Ответы считываются с помощью распознавания речи и затем искусственный интеллект проводит их оценку. Как только интервью завершается, генерируется фидбэк, общее саммари и подробная раскладка по тому, какие были вопросы и ответы, а также пояснения по каждому ответу, почему он засчитан правильным или неправильным. Соответственно, человек в дальнейшем может с этим согласиться или не согласиться, какие-то свои правки внести.

Self-assessment отличается тем, что такое интервью проходит без участия рекрутера. Кандидат заходит на звонок самостоятельно, видит на экране вопросы, по очереди отвечает на них. После этого генерируется фидбэк, который уходит рекрутеру.

«В США в налоговую можно подавать документы, написанные хоть на коленке»

DeepMate мы зарегистрировали в США — решили сразу идти на мир. Большим плюсом регистрации в Штатах является очень понятная система и привлекательность такой юрисдикции для инвесторов, а еще минимум бюрократии при уплате налогов. Вся бухгалтерия заключается в том, что раз в год нужно принести хоть на коленке написанный ручкой список расходов и приходов с описанием что и куда, подать это в налоговую. Понятно, что они это могут проверить и запросить подтверждение. Но от бизнеса больше ничего не требуется. Достаточно раз в год прийти, отдать документы, свести приход-расход, и если есть прибыль, заплатить налог, а если нет, не заплатить.

У нас были опасения из-за того, что мы белорусы. Но мы заходили уже с поддержкой Microsoft, поэтому считали, что это может повысить наши шансы при рассмотрении.

Вопрос с поиском инвестора встал только тогда, когда мы уже провели минимальное исследование и у нас уже начал вырисовываться какой-то MVP. Я задался вопросоми: «А что делать дальше? Как развиваются стартапы?». Пошел смотреть на YouTube видео по этой теме и пытался «насмотреться», чтобы у меня сформировалось какое-то мнение. Из всего просмотренного я сделал вывод, что надо идти как можно больше общаться и знакомиться.





Первым делом я пошел к своему другу, у которого был большой опыт в запуске продуктов, и попросил совета. Он обратил мое внимание на то, о чем я не думал: мы идем в сегмент B2B, а в нем очень длинный цикл подписания контрактов. И когда мы говорим об инвестициях, нам обязательно нужно учитывать, на какое время этих денег нам хватит. Ведь это не работает так, что ты запустил продукт — и послезавтра у тебя пошли клиенты. В B2B это происходит намного дольше. В компании нужно идти, созваниваться, договариваться, общаться, подписывать контракты и т.д.

В итоге мы нашли инвестора и закрыли первый инвестраунд на $ 120 тысяч при оценке $ 1,2 млн. Сейчас мы запускаем второй раунд с оценкой уже в $ 5 млн. На текущем этапе у нас более 800 пользователей, многие из них — крупные мировые компании. С учетом того, что это только MVP, результат очень хороший.

Что касается команды, то собралась она достаточно просто. С нашим техническим директором мы работали вместе в EPAM, потом перешли (сначала я, потом он) в iTechArt. То есть мы так или иначе пересекались на разных проектах, работали вместе, и давно были знакомы. Помимо прочего, у нас совпали интересы — мы оба хотели делать свой продукт, который будет нести реальную ценность. Позже к нам присоединились еще ребята: так или иначе мы либо уже знали друг друга и работали раньше вместе, либо познакомились по рекомендации от общих друзей.

«Работа на себя — это, когда выходные перестают быть выходными»

Конечно, было немного страшно бросать хорошую работу и начинать свой проект. Я всегда стараюсь все просчитывать и принимать взвешенные решения, но все риски спрогнозировать просто невозможно, особенно в такой непредсказуемой среде, как стартапы. Но в целом, на протяжении всей своей сознательной жизни я оказывался в различных ситуациях и как-то спокойнее воспринимаю сложности. Сюда хорошо ложится избитая фраза «то, что не убивает, делает нас сильнее». Во всяком случае, пережив какие-то стрессовые моменты несколько раз, ты уже понимаешь, как минимум, чего ожидать и проще к этому относишься.





Например, когда-то самый большой стресс для меня заключался в том, что должен был уволить человека. Я человек открытый, дружелюбный и общительный: когда надо кого-то увольнять, мне это дико неприятно. Но после первого раза стало немного легче, хотя это все равно изматывает эмоционально.

Работа над стартапом сильно изменила мою жизнь. У меня категорически изменился спектр обязанностей — полностью пропала мысль, должен ли я этим заниматься или нет. Когда работаешь в компании, в силу человеческого фактора или в силу несовершенства процессов, иногда может прилетать то, чем ты заниматься не должен, и в найме всегда есть право сказать, что это вообще не моя задача. В своем бизнесе так сказать не получится. Все, что есть, — это твоя задача. Если кто-то не может, значит, садись и делай сам.

Еще выходные перестали быть выходными, разве что звонков в эти дни меньше, но это сознательный выбор. Я надеюсь, получится в какой-то момент восстановить баланс жизнь-работа, но пока нужно добиваться результата.

А вот режим дня стал более комфортным: есть возможность самому решать, что и в какое время сделать. Но не каждому это понравится, потому что обратная сторона этого ответственность и неопределенность. И это морально давит, это стресс. Все на стресс реагируют по-разному. Свободы стало больше, но вместе с ней стало больше ответственности и переживаний.