Какие проекты Александр Лукашенко собирается развивать в Африке?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь строит диалог с Африкой. Интерес – взаимный. Президент Александр Лукашенко побывал в Экваториальной Гвинее и Кении, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Кения – страна аграрная. Треть ее ВВП формирует сельское хозяйство. В этом секторе работает половина населения, но не хватает технологий. Беларусь готова помочь африканским партнерам.

«Ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику африканского континента. Мы с вами приняли решение, что интенсифицируем наши отношения. Значит, группы специалистов с нашей стороны и группы специалистов с вашей стороны должны обменяться визитами, близко познакомиться со странами, и уже начертать этот конкретный план действий», – рассказал Александр Лукашенко.

Сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах Лукашенко обсудил с президентом Кении Уильямом Руто. Намерение глава Беларуси подтвердил даже в Книге почетных гостей, а кенийскому народу пожелал процветания и благополучия. 12 декабря страна отметит День независимости, которую обрела 60 лет назад. К праздничному столу хорошо подойдут и подарки от президента Беларуси.

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