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Какие проекты Александр Лукашенко собирается развивать в Африке?
12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь строит
Кения – страна аграрная. Треть ее ВВП формирует сельское хозяйство. В этом секторе работает половина населения, но не хватает технологий. Беларусь готова помочь африканским партнерам.
Сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах Лукашенко обсудил с президентом Кении Уильямом Руто. Намерение глава Беларуси подтвердил даже в Книге почетных гостей, а кенийскому народу пожелал процветания и благополучия. 12 декабря страна отметит День независимости, которую обрела 60 лет назад. К праздничному столу хорошо подойдут и подарки от президента Беларуси.
«У нас достаточно технологий, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступень или две поднялась выше. Мы готовы не просто прийти и урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Гвинее», – сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси уверен: все проекты в Африке можно запустить быстро. Понадобится всего два-три года, и результат будет.
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Президент Беларуси уверен: все проекты на африканском континенте можно запустить быстро.
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