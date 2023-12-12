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Какие проекты Александр Лукашенко собирается развивать в Африке?

12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие проекты Александр Лукашенко собирается развивать в Африке?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь строит диалог с Африкой. Интерес – взаимный. Президент Александр Лукашенко побывал в Экваториальной Гвинее и Кении, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Кения – страна аграрная. Треть ее ВВП формирует сельское хозяйство. В этом секторе работает половина населения, но не хватает технологий. Беларусь готова помочь африканским партнерам.

«Ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику африканского континента. Мы с вами приняли решение, что интенсифицируем наши отношения. Значит, группы специалистов с нашей стороны и группы специалистов с вашей стороны должны обменяться визитами, близко познакомиться со странами, и уже начертать этот конкретный план действий», – рассказал Александр Лукашенко.

Сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах Лукашенко обсудил с президентом Кении Уильямом Руто. Намерение глава Беларуси подтвердил даже в Книге почетных гостей, а кенийскому народу пожелал процветания и благополучия. 12 декабря страна отметит День независимости, которую обрела 60 лет назад. К праздничному столу хорошо подойдут и подарки от президента Беларуси.

Как СССР налаживал сотрудничество со странами Африки?
Экваториальная Гвинея помимо сельского хозяйства готова развивать здравоохранение по-белорусски. Там хотят открыть отделение онкологии, а также построить логистический центр для поставок на африканский континент медицинского оборудования и лекарств.

«У нас достаточно технологий, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступень или две поднялась выше. Мы готовы не просто прийти и урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Гвинее», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси уверен: все проекты в Африке можно запустить быстро. Понадобится всего два-три года, и результат будет.



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Президент Беларуси уверен: все проекты на африканском континенте можно запустить быстро.
 
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