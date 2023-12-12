Людмилу Бржозовскую похоронили на Восточном кладбище на траурной аллее славы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси простились с легендарной балериной Людмилой Бржозовской. Ей было 77 лет. Звание народной она получила в 29 лет и стала самой молодой народной артисткой БССР. Об одном из самых красивых полетов длиною в жизнь расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Розовые пуанты с шелковыми лентами и море любимых букетов самых разных цветов. С Людмилой Бржозовской в Большом театре в Минске простились под классическую музыку.

«Она была настолько художественна, она ощущала свой мир, не только своей душой, но и телом, своими прекрасными длинными руками», – сказала артистка балета, педагог Белорусской хореографической гимназии-колледжа Ольга Лаппо.