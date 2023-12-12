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Людмилу Бржозовскую похоронили на Восточном кладбище на траурной аллее славы
12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси простились с легендарной балериной Людмилой Бржозовской. Ей было 77 лет. Звание народной она получила в 29 лет и стала самой молодой народной артисткой БССР. Об одном из самых красивых полетов длиною в жизнь расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Розовые пуанты с шелковыми лентами и море любимых букетов самых разных цветов. С Людмилой Бржозовской в Большом театре в Минске простились под классическую музыку.
«Она была настолько художественна, она ощущала свой мир, не только своей душой, но и телом, своими прекрасными длинными руками», – сказала артистка балета, педагог Белорусской хореографической гимназии-колледжа Ольга Лаппо.
«Она так потрясающе прозвучала у Валентина Николаевича. Это была такая планка невероятно высокая, к которой стремились все, как эталон. И она всегда этого требовала от нас. От своих учениц. Все, кто стоял, все балерины и ребята, которые стояли здесь, все ведущие солисты, все репетировали. Я почти 30 лет с ней репетировал», – поделился народный артист Беларуси Игорь Артамонов.
После большой сцены она вернулась в балетный класс. Уже как педагог-репетитор. Практически все примы белорусского Большого – воспитанницы Людмилы Генриховны. Мастер учила не только работать до седьмого пота у станка, говорила: наблюдайте за рыбками в аквариуме и старайтесь повторить за ними.
Отец художник, мама врач, хотя всю жизнь мечтала быть балериной. Ее исполнила дочь Людмила. Ей рукоплескали в 30 странах мира. Белорусский знаменитый скульптор Заир Азгур назвал Бржозовскую «произведением искусства». По внешности ее часто сравнивали с Одри Хепберн, а по уровню таланта с Майей Плисецкой. Руки-волны и магнетизм в партиях. Обе танцевали Одетту и Кармен и были в одной плеяде легендарных советских балерин.
Еще в мае этого года «МИР 24» записывал интервью с Людмилой Бржозовской к
Людмилу Бржозовскую похоронили на Восточном кладбище на траурной аллее славы выдающихся белорусских деятелей. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта великой белорусской балерины.
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В Минске простились с легендарной балериной, народной артисткой БССР.
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