Источник материала: ProBusiness

Компания Betera завоевала престижную награду “Народная Марка” в категории “Букмекерские компании”

“Народная Марка” — ежегодная премия потребительского признания, которая определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг. В ней отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

Победа в такой авторитетной премии демонстрирует высокий уровень доверия и высокого признания белорусов к игровой платформе Betera.

— Мы рады победе, которая в первую очередь говорит об интересе к нашим проектам. Благодарим партнеров и игроков за поддержку. Уходящий год был насыщенным и принёс нам много престижных наград. Как лидеры индустрии мы не остановимся на достигнутом — продолжим улучшать платформу, дарить незабываемые активности, радовать лучшими коэффициентами, бонусами и механиками, — слова Михаила Герасимовича, исполнительного директора Betera.

Действительно, 2023 год стал плодотворным, полным наград для Betera. Помимо “Народной Марки”, компания завоевала две престижные награды на премии “Выбор года” в категориях “Букмекер” и “Онлайн-казино”, стала победителем в номинациях “Букмекерская компания” и “Мультиканальный маркетинг нового бренда” на премии “Бренд года”, а также получила две награды профессиональной премии ADMA, определяющей лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси