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Betera - обладатель премии "Народная Марка"!

13.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Betera - обладатель премии "Народная Марка"!

Компания Betera завоевала престижную награду “Народная Марка” в категории “Букмекерские компании”

“Народная Марка” — ежегодная премия потребительского признания, которая определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг. В ней отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

Победа в такой авторитетной премии демонстрирует высокий уровень доверия и высокого признания белорусов к игровой платформе Betera.

— Мы рады победе, которая в первую очередь говорит об интересе к нашим проектам. Благодарим партнеров и игроков за поддержку. Уходящий год был насыщенным и принёс нам много престижных наград. Как лидеры индустрии мы не остановимся на достигнутом — продолжим улучшать платформу, дарить незабываемые активности, радовать лучшими коэффициентами, бонусами и механиками, — слова Михаила Герасимовича, исполнительного директора Betera.

Действительно, 2023 год стал плодотворным, полным наград для Betera.  Помимо “Народной Марки”, компания завоевала две престижные награды на премии “Выбор года” в категориях “Букмекер” и “Онлайн-казино”, стала победителем в номинациях “Букмекерская компания” и “Мультиканальный маркетинг нового бренда” на премии “Бренд года”, а также получила две награды профессиональной премии ADMA, определяющей лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси

Betera (ООО “СТАТУСКВО”, 1993 год) — первое легальное онлайн-казино в Беларуси и признанный лидер на рынке iGaming страны. Betera – это быстрые выплаты, повышенные коэффициенты, эксклюзивные игры и удобный интерфейс. На платформе более 40 популярных провайдеров и более 2200 игр, из которых 20% — региональные эксклюзивы, а также слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры.

Официальный сайт Betera — самый посещаемый сайт в тематиках онлайн-казино и ставки на спорт. Среднемесячная аудитория — 7,5 миллионов посетителей (по данным Similar Web). Betera — партнер национальных федераций футбола, хоккея, гандбола, баскетбола и дрифтинга. Официальный партнер в СНГ ФК “Ювентус”. Партнер ФК “Энергетик-БГУ”, ГК “Мешков Брест”, БК “Минск”, а также команды Betera Esports в дисциплине Counter Strike.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Компания Betera завоевала престижную награду "Народная Марка" в категории "Букмекерские компании"
 
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