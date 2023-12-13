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Постпреды СНГ подвели итоги года в Минске

13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постпреды СНГ подвели итоги года в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: сайт президента Кыргызской Республики

Группы наблюдателей будут работать на президентских выборах в России и Азербайджане. Исполком СНГ такую же миссию направит на парламентские выборы в Беларуси. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на внеочередном заседании постпредов Содружества в Минске, передает «МИР 24».

В столице Беларуси подвели итоги уходящего года. В СНГ он прошел под председательством Кыргызстана. Затем это право перейдет к России. В следующем году заработает новая структура в Содружестве. Это Международная организация русского языка со штабом, которой будет располагаться в Сочи.

«СНГ продолжает существовать, совершенствует свою деятельность. Поэтому все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, приведут к ликвидации объединения – это ложь, выдумки. Хотя мы проблем не вскрываем. Эти проблемы обсуждаются. Мы очень надеемся, что эти решения будут найдены», – рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



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Теги: Минск
 
 
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Этот год прошел в Содружестве под председательством Кыргызстана.
 
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