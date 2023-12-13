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Постпреды СНГ подвели итоги года в Минске
13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Группы наблюдателей будут работать на президентских выборах в России и Азербайджане. Исполком СНГ такую же миссию направит на
«СНГ продолжает существовать, совершенствует свою деятельность. Поэтому все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, приведут к ликвидации объединения – это ложь, выдумки. Хотя мы проблем не вскрываем. Эти проблемы обсуждаются. Мы очень надеемся, что эти решения будут найдены», – рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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Этот год прошел в Содружестве под председательством Кыргызстана.
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