Избиркомы на выборах в Единый день голосования приступили к работе в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сформировали территориальные и окружные избирательные комиссии. Они организуют выборы депутатов в Единый день голосования 25 февраля. Всего по стране их будет около 1400. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Комиссии уже начали проводить заседания и выбирать председателей. В ближайшее время Центризбирком проведет для них семинары.

Для работы в комиссиях отобрали почти 9,5 тысячи человек. Это представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. 5% – молодежь.