ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Избиркомы на выборах в Единый день голосования приступили к работе в Беларуси

13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Избиркомы на выборах в Единый день голосования приступили к работе в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси сформировали территориальные и окружные избирательные комиссии. Они организуют выборы депутатов в Единый день голосования 25 февраля. Всего по стране их будет около 1400. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Комиссии уже начали проводить заседания и выбирать председателей. В ближайшее время Центризбирком проведет для них семинары.

Для работы в комиссиях отобрали почти 9,5 тысячи человек. Это представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. 5% – молодежь.

Народное единство – залог достижения заветных целей
Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси

«Разные категории граждан, есть и производственники, есть и представители различных учреждений. Если мы возьмем участки, которые будут формироваться в лечебных заведениях, там, как правило, медики. Потому что это так называемые закрытые комиссии. Есть и представители военных», – пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Формируют и списки участковых комиссий. По предварительным данным, их будет 5,5 тысячи, как и пунктов для голосования. Важно соблюсти баланс в охвате населения. На каждый участок должно быть не больше трех тысяч человек.

В стране готовятся к электоральной кампании. Белорусы впервые в один день выберут депутатов Палаты представителей и местных Советов. Такой формат появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса.

17 декабря в Беларуси начнется выдвижение кандидатов в депутаты. А завершится оно за 40 дней до самих выборов, назначенных на 25 февраля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для работы в комиссиях отобрали 9,5 тысячи человек. Это представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпреды СНГ подвели итоги года в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2023
Mir24.TV Belarus
13.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика