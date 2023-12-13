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Избиркомы на выборах в Единый день голосования приступили к работе в Беларуси
13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сформировали территориальные и окружные избирательные комиссии. Они организуют выборы депутатов в Единый день голосования 25 февраля. Всего по стране их будет около 1400. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Комиссии уже начали проводить заседания и выбирать председателей. В ближайшее время Центризбирком проведет для них семинары.
Для работы в комиссиях отобрали почти 9,5 тысячи человек. Это представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. 5% – молодежь.
«Разные категории граждан, есть и производственники, есть и представители различных учреждений. Если мы возьмем участки, которые будут формироваться в лечебных заведениях, там, как правило, медики. Потому что это так называемые закрытые комиссии. Есть и представители военных», – пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
Формируют и списки
В стране готовятся к электоральной кампании. Белорусы впервые в один день выберут депутатов Палаты представителей и местных Советов. Такой формат появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса.
17 декабря в Беларуси начнется выдвижение кандидатов в депутаты. А завершится оно за 40 дней до самих выборов, назначенных на 25 февраля.
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Для работы в комиссиях отобрали 9,5 тысячи человек. Это представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов.
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