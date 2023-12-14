Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко после зарубежных командировок определил для правительства основные направления работы. Глава Беларуси посетил страны Латинской Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока и в каждой договорился о развитии сотрудничества, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Пришло время расширять сотрудничество. Президент Беларуси держит курс на государства «дальней дуги». Это Латинская Америка, Азия, Африка и Ближний Восток, а самые продвинутые отношения – с Россией и Китаем.

Стратегическое партнерство с Пекином в Беларуси называют всепогодным и всесторонним. Во время рабочего визита Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Товарооборот между Беларусью и Китаем превысил рекордные шесть миллиардов долларов. Партнеров связывают десятки проектов.

«Нет» – не было слышно такого слова. На все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином, получили один ответ: «Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать». Китай – это будущее всей планеты. То, что у нас с ним хорошие отношения – это наш плюс, наше достижение, – сказал Александр Лукашенко.

Из Азии на Ближний Восток. Объединенные Арабские Эмираты – один из основных торговых партнеров Беларуси. Лидеры двух стран обсудили совместные планы.

«Возможно, мы можем вместе работать в Африке. Там для них большой кусок работы, имея в виду их влияние в мире и те финансовые ресурсы, которые у них есть. Поэтому если у них будет интерес по отдельным вопросам работать, мы готовы их подключать», – отметил Александр Лукашенко.

Новый партнер Беларуси – Экваториальная Гвинея. Сейчас время Африки , считает Александр Лукашенко. Минск готов стать для Малабо мостом в Евразию. Президенты подписали «дорожную карту». Это 15 направлений – от медицины до сельского хозяйства.



«Это не благотворительная помощь. Мы не Америка, которая печатает деньги, и не Китай, у которого огромное количество резервов, и даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать», – отметил Александр Лукашенко.

Как СССР налаживал сотрудничество со странами Африки?