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Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов
14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко после зарубежных командировок определил для правительства основные направления работы. Глава Беларуси посетил страны Латинской Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока и в каждой договорился о развитии сотрудничества, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Стратегическое партнерство с Пекином в Беларуси называют всепогодным и всесторонним. Во время рабочего визита Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Товарооборот между Беларусью и Китаем превысил рекордные шесть миллиардов долларов. Партнеров связывают десятки проектов.
Из Азии на Ближний Восток. Объединенные Арабские Эмираты – один из основных торговых партнеров Беларуси. Лидеры двух стран обсудили совместные планы.
Новый партнер Беларуси – Экваториальная Гвинея. Сейчас
Составить план сотрудничества президент Беларуси предложил и Кении. Минск может помочь Найроби в сельском хозяйстве с техникой и технологиями. По итогам международных визитов Лукашенко поставил правительству конкретные задачи.
«Никакого торможения» – главный тезис и требование президента. Также Александр Лукашенко поручил МИД страны проработать детальный план сотрудничества с Индией. Пока Минск тесно не взаимодействует с Дели.
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Глава Беларуси посетил страны Латинской Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока.
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