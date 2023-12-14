Аренду в евро пока не вернут и регулирование цен не отменят: итоги 2023 года в экономике Беларуси и правила игры для бизнеса в 2024-м

Источник материала: ProBusiness





13 декабря около 300 представителей бизнеса собрались на конференции «Бизнес Беларуси: Итоги 23 / Правила игры 24», организованной Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей. Среди спикеров были представители министерств, а также предприниматели. «Про бизнес» посетил форум и делится важными заявлениями из выступлений.

«Количество ИП сокращается, но появляются новые юридические лица»

Заместитель министра экономики Владимир Наумович подвел итоги деятельности субъектов малого и среднего бизнеса за 2023 год, а также дал прогноз на 2024-й.

По итогам 11 месяцев 2023 года дельта между созданными и ликвидированными юрлицами составила +2640 организаций, что в 1,6 раза больше, чем по итогам 11 месяцев 2022 года. За это время ликвидировано 8329 юрлиц и 28 321 ИП, при этом зарегистрировано 10 969 и 14 778 соответственно. Это говорит об активном переходе ИП к регистрации юридических лиц. В региональном рейтинге бизнес-активности лидирует Могилевская область. Также более 850 субъектов МСП за 9 месяцев 2023 года получили государственную финансовую поддержку на сумму 259 млн рублей.

Кроме того, Владимир Наумович отметил тот факт, что с 2021 года произошла значительная оптимизация административных процедур. Если в 2021 году перечень таких процедур насчитывал 1277 пунктов, то сегодня это число сократилось до 997 пунктов.

Основными задачами по улучшению деловой среды в нашей стране на 2024 год, по словам Владимира Наумовича, являются: создание условий для масштабирования уже существующего бизнеса, развитие бизнеса в регионах и стимулирование развития промышленного потенциала.

Отвечая на вопрос из зала о запрете для арендодателей привязывать сумму оплаты за аренду помещения к иностранной валюте, Владимир Наумович заявил, что действие данного запрета будет продлено и в ближайшее время его пересмотр не планируется ввиду политики государства, направленной на дедолларизацию экономики.

Кроме того, поднимался вопрос о влиянии перехода ИП в физическое лицо на предпринимателей, реализующих свои товары через маркетплейсы, т.к. такой переход подразумевает смену УНП, а это, в свою очередь, влечет необходимость создания нового рабочего кабинета и потерю достигнутых результатов. Владимир Наумович обещал поднять этот вопрос на встрече с представителями маркетплейсов и постараться решить проблему, не допустив негативных последствий для предпринимателей.

«Мы постоянно мониторим риски и угрозы, связанные с действием ПСМ № 713»

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец акцентировал внимание на результатах принятия Постановления Совета Министров № 713 «О системе регулирования цен» . По его словам, все риски, которые создавал этот указ, удалось купировать: не возникло дефицита товара, а также не произошло резкого ухудшения финансового состояния организаций. В то же время, дополнительная административная нагрузка, которая легла в этой связи на предприятия, конечно оказала давление.

Иван Вежновец отметил, что инфляция имела в этом году самый низкий показатель за всю историю Беларуси, однако финансовое состояние организаций после введения ценового регулирования ухудшилось.

— Несмотря на действие постановления, представители промышленности могут согласовать цену на товар в компетентном органе, что позволяет им максимизировать прибыль, несмотря на рост административной нагрузки. Госорганы в большинстве случаев идут на встречу представителям промышленности в этом вопросе.

Что касается перспектив ПСМ № 713, Иван Вежновец говорит, что бизнес должен понимать, как ему действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе действие постановления сохранится, и в этих условиях предстоит работать.

Риски, которые могут возникнуть в результате действия постановления, постоянно отслеживаются. Для этого, помимо прочего, создана рабочая группа, в рамках которой идет постоянная работа по поиску альтернативных ПСМ № 713 решений.

Кроме того, МАРТ ведет работу по автоматизации процесса сквозного мониторинга цен на товары. На текущем этапе мониторинг уже ведется, но запросы составляются вручную. Прототип автоматизированной системы, по словам представителя МАРТа, уже представлен министру.

«Плановых проверок не будет, но внеплановые останутся»

Планами по изменениям налоговой политики поделилась заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Так, в 2024 году предусматривается повышение налогов на прибыль и подоходного налога . Что касается налога на прибыль, то предусматривается увеличение ставки до 25% при получении прибыли свыше 25 млн рублей для организаций. Также предусматривается повышение подоходного налога до 25% на доходы физических лиц свыше 200 тыс. рублей за календарный год.

Предусматривается также повышение ставки транспортного налога для владельцев люксовых автомобилей посредством применения коэффициента «10» к ставкам транспортного налога. Перечень автомобилей будет утвержден постановлением Правительства и войдут туда такие марки, как «Бэнтли», «Лексус», «Ролс Ройс», «Порше», «Ягуар», «Кадилак», «Лэнд Ровер».

Что касается ИП, то устанавливается ставка подоходного налога в размере 30% при получении валовой выручки свыше 100 тыс. рублей за год.

К мерам стимулирующего характера, которые предполагается ввести в 2024 году, можно отнести предоставление дополнительного ежемесячного вычета по подоходному налогу в размере 620 рублей для выпускников учебных заведений, направленных на отработку по распределению. Такой вычет будет предоставляться на время обязательной отработки, а также после продления контракта, но не более, чем на 7 лет.

Помимо этого, в 2024 году сохранится «мораторий» на плановые налоговые проверки компаний с целью снизить на них административную нагрузку. Однако внеплановые сохранятся.