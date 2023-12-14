Казахстан поддержит вступление Беларуси в ШОС на саммите в Астане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите в июле 2024 года. Об этом заявил посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов, предает «МИР 24».

Астана в следующем году председательствует в ШОС. По словам дипломата, Казахстан выразил поддержку политическому процессу вступления Беларуси в организацию.

«Казахстан и Беларусь поддерживают всегда друг друга, голосуют за инициативные резолюции, мы здесь находим общий язык всегда практически. Казахстан поддерживает вступление Беларуси, и в будущем году, мы надеемся, на саммите ШОС в Астане это решение уже вступит в силу», – сказал посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.

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