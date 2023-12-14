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Казахстан поддержит вступление Беларуси в ШОС на саммите в Астане

14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите в июле 2024 года. Об этом заявил посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов, предает «МИР 24».

Астана в следующем году председательствует в ШОС. По словам дипломата, Казахстан выразил поддержку политическому процессу вступления Беларуси в организацию.

«Казахстан и Беларусь поддерживают всегда друг друга, голосуют за инициативные резолюции, мы здесь находим общий язык всегда практически. Казахстан поддерживает вступление Беларуси, и в будущем году, мы надеемся, на саммите ШОС в Астане это решение уже вступит в силу», – сказал посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.

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Беларусь входит в состав наблюдателей организации с 2015 года. В конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах страны в целях вступления в организацию. Это международный договор, в соответствии с которым государство обязуется соблюдать цели и принципы Хартии ШОС. Для вступления в организацию необходима ратификация документа всеми ее странами-участницами. Это уже сделали пять стран из восьми, очередь за Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном.

Сейчас Беларусь находится на финишной прямой в вопросах выполнения внутригосударственных процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. Помимо белорусской стороны, внутригосударственные процедуры должны выполнить и страны-подписанты белорусского меморандума.



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Об этом заявил посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.
 
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