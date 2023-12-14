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Выставка советских новогодних игрушек открылась в Минске

14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка советских новогодних игрушек открылась в Минске
 Фото: Новиков Максим\ТАСС

Почувствовать новогоднюю атмосферу Беларуси времен СССР можно на тематической выставке в Минске. На ней – стеклянные елочные игрушки, предметы быта и коллекции почтовых открыток. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Шишки, грибы, сосульки, сказочные персонажи: больше сотни советских елочных игрушек. Такие были почти в каждом доме. Но есть и редкие экземпляры. К примеру, фигурки из ваты довоенного образца. Потом на смену пришли стеклянные украшения. Делали их в Минске.

«Нам повезло познакомиться с минчанкой, которая работала на этой фабрике, она рассказала о всех техниках производства стеклянной елочной игрушки. И у нас на выставке как раз можно увидеть ее коллекцию. Классические расписанные шары, шары с трафаретами, наклейками», – рассказала старший научный сотрудник Музея истории Минска Елизавета Микуцевич.

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В музее воссоздали квартиру середины прошлого века. В центре зала – елка, на столе – мандарины, в телевизоре – голос советского диктора. Нашлись бенгальские огни того времени и детское нарядное платье.

«Трепетно хранился в квартире с новогодних утренников. Сам костюм пошит из марли, и удивительно, как он сохранился до наших дней», – отметила ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Музея истории Минска Евгения Стальмахова.

Редкие экспонаты и подарочные коробки с космической тематикой. Получить такую было мечтой для ребенка 60-х. Не забыли здесь и про активный зимний отдых. Вот лыжи, специальные ботиночки для них и костюмы времен СССР. На выставке – упор на интерактивность.

Эти открытки – копия почтовых карточек советского периода. И если сами экспонаты потрогать невозможно, то на таких разрешают написать поздравления и пожелания. А после отправить близким прямо из музея.

Коллекцию помогли собрать минчане. Некоторые нашли у себя десятки редких вещей из прошлого. Сотрудники музея уверены: советский Новый год отличался от современного лишь визуально. Но и тогда, и сейчас это главный семейный праздник.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В музее воссоздали новогоднее убранство квартиры середины прошлого века.
 
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