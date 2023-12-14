Выставка советских новогодних игрушек открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почувствовать новогоднюю атмосферу Беларуси времен СССР можно на тематической выставке в Минске . На ней – стеклянные елочные игрушки, предметы быта и коллекции почтовых открыток. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Шишки, грибы, сосульки, сказочные персонажи: больше сотни советских елочных игрушек. Такие были почти в каждом доме. Но есть и редкие экземпляры. К примеру, фигурки из ваты довоенного образца. Потом на смену пришли стеклянные украшения. Делали их в Минске.

«Нам повезло познакомиться с минчанкой, которая работала на этой фабрике, она рассказала о всех техниках производства стеклянной елочной игрушки. И у нас на выставке как раз можно увидеть ее коллекцию. Классические расписанные шары, шары с трафаретами, наклейками», – рассказала старший научный сотрудник Музея истории Минска Елизавета Микуцевич.