«Преподаватели испортили моего сына всего за месяц». Как бывшая балерина решила открыть собственную детскую студию, а потом создала уникальный инклюзивный театр

Источник материала: ProBusiness





Профессиональная балерина Ирина Киселева однажды открыла творческую студию для детей. Собрала хорошую команду преподавателей — и бизнес пошел. А потом жизнь подсказала идею создания инклюзивного театра «i» для детей с особенностями развития. В итоге появился еще центр социализации и благотворительный фонд. «Про бизнес» поговорил с Ириной о ее пути в творчестве и бизнесе, а также о ситуации с инклюзией в Беларуси.

От балета до рекламы

— Я с детства жила в творческой среде: отец был оперным певцом, а мама — балериной. Сколько себя помню, постоянно находилась или в театре, или у мамы в балетном зале. Можно уже и не говорить о том, что все оперы я знала наизусть.

В 10 лет я была обязана пойти в хореографическое училище — все-таки династия. Хотя я очень хорошо лепила, занимала первые места на выставках и мечтала стать скульптором.





Немного позже я уже попала в Театр оперы и балета как балерина, и, проработав там 10 лет, уехала танцевать за границу. Но потом, когда стала задумываться о детях, вернулась в Минск. Здесь я родила ребенка и окончательно решила, что с балетом завязываю. Так жизнь меня завела в сферу рекламы и маркетинга: я устроилась на радио менеджером, а потом — в рекламное агентство.

Я всегда хорошо рисовала, поэтому в рекламном агентстве делала какие-то наброски, макеты, а дизайнеры уже брали их в разработку. Так как было много дизайнеров и сфера была на тот момент для меня достаточно понятной, в какой-то момент решила открыть свое агентство. Правда, его пришлось закрыть, потому что не получалось совмещать все проекты, но на начальном этапе агентство было хорошей финансовой поддержкой для творческой студии.





«У сына была предрасположенность к хореографии, но в кружке преподаватели были некомпетентны»

К тому моменту у меня уже подрастал младший сын, и я заметила у него способности к хореографии и вокалу. Решила отдать его в одну из известных минских студий. Через месяц я пришла к нему на открытый урок вместе со своей мамой и была в шоке от некомпетентности преподавателей: сына учили совершенно безграмотно — испортили руки, ноги, даже развилось плоскостопие. Так я поняла, что нужно делать что-то свое, чтобы в первую очередь не навредить детям.

Я пригласила своих бывших коллег, с которыми училась и работала в консерватории и театре. С ними мы до сих пор много чего делаем вместе. Тогда мы вместе открыли творческую студию. Она очень быстро начала расти, и к нам приходило все больше детей. Я связываю это с нашим преподавательским составом, который на вес золота: все педагоги были очень профессиональные и именитые. Мы быстро стали завоевывать первые места в конкурсах, и к нам тянулись по сарафанному радио. Даже не нужно было давать рекламу.

Студию я открывала в 2014 году и уже точно не помню, сколько понадобилось денег для этого. Точно помню лишь, что зеркала мне казались очень дорогими (смеется, — прим. авт.). Для открытия я брала кредит. Этих денег хватило на покупку всего оборудования и полгода аренды. Но все затраты очень быстро окупились. Всего через полгода работы мы взяли Гран-при и девять первых наград на международном конкурсе в Латвии.





Знаете, в детстве я хотела стать то летчиком, то космонавтом, но мыслей о том, что я начну свой бизнес не было. Когда я уже работала в театре, хотела быть преподавателем-репетитором, потому что мне казалось, что я могу все сделать лучше. Мы все были там «бойцами». Мне даже казалось, что и директором всего театра у меня бы получилось быть.

Сегодня у нас занимается 164 ребенка, и потихоньку подтягиваются еще. Взрослых я не считаю, однако для них мы тоже создали отдельные интересные направления. Среди взрослых одни из самых популярных занятий — актерское мастерство. Там они могут снять стресс, зарядиться энергией, раскрепоститься.





«Дети раскрываются, начинают дружить и получают массу впечатлений»

Уже позже, в 2016 году на базе нашей студии появился семейный инклюзив-театр «i». Семейный он по той причине, что мы хотели делать такие спектакли, чтобы было интересно прийти на них как детям, так и родителям. У меня сразу не было мыслей о создании подобного проекта. Отчасти он появился случайно. Как-то ко мне обратилась мать ребенка с особенностями и захотела записать своего сына на занятия по актерскому мастерству. Это, можно сказать, и положило начало.

Дальше мы добирали педагогов, психологов, ездили учиться в Нидерланды, потому что такой формат требует специальных знаний и навыков. Сейчас в нашей команде около 15 волонтеров и столько же педагогов.





Нам очень понравилось работать с особенными ребятами, потому что таких счастливых детей мы еще не видели. На занятиях они все очень сближаются, начинают общаться друг с другом — это заряжает нас энергией.

Театр ездит на гастроли по Беларуси, а до пандемии нас приглашали выступать в Европу. За репетиции в театре мы не берем с детей оплату, но родители оплачивают абонемент на занятия. Также мы получаем деньги с выступлений. Все поступления, в основном, уходят на оплату аренды и работы преподавателей. Часть средств мы оставляем нашим актерам. Хотя для детей главный стимул не деньги, а возможность выступить для зрителя.





Сейчас наш театр выступает в «Ковчеге» — это новое здание культурно-просветительского центра при монастыре, в который нас пригласили заниматься. Здесь есть профессиональный театральный зал, хоть он и небольших размеров. Мы постепенно оборудуем этот зал, заказываем декорации, сейчас собираемся делать кулисы и ждем, когда будет готова большая сцена со зрительным залом на 700 мест. Помимо этого, мы выступаем и на других сценах Минска.























«Для поддержания театра создали фонд с системой подписки»

Когда мы начали работать над проектом театра, очень быстро стало понятно, что своими силами мы не справимся, и нам нужно привлечь финансовую помощь. На коммерческое лицо это сделать невозможно, и нам подсказали открыть благотворительный фонд, который сейчас называется «Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр». Сейчас мы сделали на сайте фонда специальную систему подписки : люди, которые хотят помочь, могут оформить ее, чтобы каждый месяц с их счета списывалась установленная сумма. Мы сделали это, чтобы у нас была возможность хотя бы примерно планировать бюджет и знать, что в следующем месяце у нас гарантировано будет сумма, поддерживающая работу театра.





Среди наших партнеров есть компания «А1». Они сами на нас вышли в 2016 году, поэтому мы сотрудничаем уже на протяжении почти 8 лет. Сейчас у них на стажировке один из наших мальчиков с аутизмом.

В ближайшее время мы хотим сделать своего рода инкубатор или базу данных с портфолио людей с особенностями, где будут указаны преимущества этих ребят, чтобы работодатели могли с ними связаться. Среди них очень много талантливых людей, но проблема в том, что общество до сих пор не научилось взаимодействовать с детьми и взрослыми, у которых аутические расстройства.

Помимо «А1» мы тесно сотрудничаем с IBA IT Group. Они тоже предложили нам партнерство после того, как увидели мое выступление на форуме TEDxMINSK . Еще нам в свое время помогал Банк Решение, а недавно БСБ-Банк выделил деньги на создание фильма. Компания «Доброном» помогала с ремонтом. Некоторым компаниям интересна наша инициатива с трудоустройством, и к нам обращаются их представители.





Однако сегодня все еще сложно сказать, что наше общество стало инклюзивным. Конечно, нынешнюю ситуаицю не сравнить с тем, что было в 2016 году, когда мы только начинали. На тот момент к нам приходили родители и говорили, что нет ни одной секции, куда можно было бы отдать ребенка с особенностями. Сейчас есть и музыкальные студии, и бассейны, куда можно пойти с такими детьми.

Кроме того, мы организуем онлайн-школу для тьюторов, которые могли бы учиться не только офлайн, а потом прийти в школы, детские сады и там заниматься с детьми. Сейчас в Беларуси таких специалистов очень мало.





Во время интервью к нам подключается продюсер театра Леонид Динерштейн, знаковая фигура арт-андеграунда 90-х. Леонид признается, что попал в профессию случайно, и после работы в театре у него был перерыв в этой сфере на целых 20 лет — до знакомства с театром «i». — Мы делаем уникальный проект, во всем мире нет ничего подобного, — говорит он. — К нам приезжал Ханс Салеминк из Нидерландов. Он реализует подобный проект, но для взрослых. Сначала он думал, что то, что мы здесь делаем, — невозможно, но после того, как пришел на наши спектакли, он изменил свое мнение. У Ирины получилось на одну сцену одновременно выпустить 68 детей с аутизмом, а всего там было 150 человек. Можно было заносить это в книгу рекордов Гиннеса. Периодически мы общаемся с руководством университетов, чтобы запустить там программу по подготовке специалистов, которые могли бы работать с особенными детьми. Мне отвечают, что идея хорошая, но никто не понимает, как ее реализовать. На это нужны деньги, которые никто не хочет выделять. На организацию трехлетней программы нужно 160 тысяч долларов. Дальше мы продолжаем разговор с Ириной:

«Нам нужно помещение площадью 600 «квадратов» — для развития»

— Я надеюсь, что в будущем у нас появится свое здание, где бы мы могли сделать центр дневного пребывания для людей с особенностями развития. Но именно как арт-терапию, а не секции шахмат или плаванья. Именно театральный проект. Мы бы сделали свои мастерские, где были бы художники, пошив костюмов и так далее, мы могли бы привлечь сюда рабочие руки, создать рабочие места.





Естественно мы хотим открыть свою сцену, чтобы мы могли постоянно работать. И, конечно же, мы хотели бы ставить спектакли, экспериментировать, потому что мы стараемся делать нестандартные проекты. Хочется же в искусстве тоже сыграть какую-то свою роль, не только в инклюзивном. Когда у нас будет свое помещение, которое нас не обязывает работать в строго отведенное время, все это будет сделать намного легче. Для этого нам нужно примерно 600 «квадратов».





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