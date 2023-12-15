Погода в СНГ: Казахстан засыпало снегом, дороги Беларуси превратились в каток

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непростая ситуация сложилась на дорогах Казахстана. Там из-за пурги сотни машин ночью оказались в снежном плену. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача

Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана. На юге метель, нулевая видимость, ветер с порывами до 50 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

За несколько дней спасатели эвакуировали из снежного плена порядка пяти тысяч человек. Из-за непогоды было остановлено движение поезда сообщением Алматы-2 – Атырау. Произошло отключение электроснабжения. Специалисты в срочном порядке заменили электровоз на тепловоз. Спустя несколько часов поезд продолжил путь. Застрявшим пассажирам предоставили горячее питание.

Беларусь



В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Дороги превратились в каток, а температура воздуха опустилась до минус четырех.

Пока от гололедицы страдают пешеходы и автовладельцы, жители леса справляют новоселье. В Щедринском лесничестве в вольер для передержки заселили почти два десятка европейских ланей. Этот вид считается одним из самых красивых и изящных. В будущем их выпустят в дикую природу. Они восстановят популяцию этих животных в лесных угодьях.