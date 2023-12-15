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Погода в СНГ: Казахстан засыпало снегом, дороги Беларуси превратились в каток
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Непростая ситуация сложилась на дорогах Казахстана. Там из-за пурги сотни машин ночью оказались в снежном плену. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана. На юге метель, нулевая видимость, ветер с порывами до 50 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.
За несколько дней спасатели эвакуировали из снежного плена порядка пяти тысяч человек. Из-за непогоды было остановлено движение поезда сообщением Алматы-2 – Атырау. Произошло отключение электроснабжения. Специалисты в срочном порядке заменили электровоз на тепловоз. Спустя несколько часов поезд продолжил путь. Застрявшим пассажирам предоставили горячее питание.
Беларусь
Пока от гололедицы страдают пешеходы и автовладельцы, жители леса справляют новоселье. В Щедринском лесничестве в вольер для передержки заселили почти два десятка европейских ланей. Этот вид считается одним из самых красивых и изящных. В будущем их выпустят в дикую природу. Они восстановят популяцию этих животных в лесных угодьях.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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